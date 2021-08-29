***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960878BIST