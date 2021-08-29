***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.08.2021 13:46
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960878
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0416
|Açılış
|: 8,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3938
En Düşük
8,3220
18:059,9031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0474
|Açılış
|: 9,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9174
En Düşük
9,8241
18:05488,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,41
|Açılış
|: 488,03
|
|Önceki Kapanış
|: 487,62
|
490,13
En Düşük
485,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% 0,00
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3783
|8,3850
|% 0,50
|
|Euro
|9,8867
|9,9031
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,4879
|11,5455
|% 0,35
|
|Frank
|9,0958
|9,1506
|% -0,27
|
|Riyal
|2,2257
|2,2369
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-6,15
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|3.237
|3.286
|28,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|3,12
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|1,51
|
|Çeyrek
|780
|798
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|72,06
|72,06
|0,36
|