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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.09.2021 09:35



***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Aydın ili, Söke ilçesinde yer alan ve hâlihazırda devrede olan 49,5 MWm/45 MWe kurulu gücündeki Söke RES tesisimize ilave 44,9997 MWm kurulu gücünde yardımcı kaynak güneş enerji santrali (Hibrit GES) kurulmasına ilişkin başvurumuz Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından uygun bulunmuş olup, uygun bulmaya ilişkin 26.08.2021 tarih ve 10374-12 sayılı EPDK Kurul Kararı tarafımıza 01.09.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir.
İlgili Kurul Kararı'nda tanımlanmış olan teminat mektubu yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ÇED Yönetmeliği uyarınca gerekli kararın alınması ile Söke RES tesisimizin üretim lisansı toplam kurulu gücü 94,4997 MWm/ 45 MWe olarak tadil edilecektir. Söz konusu izin süreçlerinin 2021 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmekte ve takiben 2022 yılı içerisinde tesisin inşa faaliyetlerine başlanması planlanmaktadır. Üretim lisansının tadil işlemlerinin ve alınacak olan diğer izinlerin tamamlanması ile 44,9997 MWm kurulu gücündeki yardımcı kaynak güneş enerji santrali yatırımı tamamlanarak yine 2022 yılı içerisinde devreye alınması planlanmaktadır.
Tek bir üretim tesisinde birden fazla kaynaktan elektrik enerjisi üretilebilmesine imkân sağlayan hibrit santraller, elektrik kurulu gücü sınırları içerisinde daha fazla elektrik üretilmesine imkân vermektedir. Hibrit santraller sayesinde rüzgâr hızının yetersiz olduğu anlarda güneş enerjisinden, güneş ışığının yetersiz olduğu saatlerde de rüzgâr enerjisinden üretim gerçekleştirilerek mevsim koşullarının elektrik üretimine etkisi asgari seviyeye indirilebilecek ve santralin çalışma süresi artırılabilecektir.
Üretim verimliliğine ek olarak, Söke RES içerisinde yapılması planlanan Hibrit GES yatırımının öne çıkan avantajları, yatırım ve operasyonel maliyetlerinin daha düşük olması ve ana kaynak olan rüzgâr üretimi YEKDEM kapsamında olduğu için, yardımcı kaynak olan güneşten üretilecek elektrik enerjisinin de YEKDEM kapsamında değerlendirilecek olmasıdır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961368


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