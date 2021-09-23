***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün gerçekleştirilen 115 MWe kapasiteli Akköprü HES'in özelleştirilmesi ihalesini en yüksek teklifi vererek Şirketimiz kazanmıştır. Akköprü HES'in portföyümüze katılımıyla, Şirketimizin kurulu gücü 1.020 MW'tan 1.135 MW'a çıkacak %11 büyüme sağlanacaktır. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 24/05/2017 tarihli, 2017/27 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Köyceğiz ilçesi, Dalaman Çayı üzerinde yer alan 115 MWe kapasiteli Akköprü Hidroelektrik Santrali'nin 23.09.2021 tarihinde yapılan özelleştirilmesi ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 605.000.000- (Altıyüzbeşmilyon) Türk Lirası ile Şirketimiz vermiştir. Devir işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler süreç içerisinde paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965006BIST