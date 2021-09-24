***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından Uşak Rüzgar Enerji Santralimizde gerçekleştirilmesi planlanan kapasite artışı projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan "ÇED Olumlu" kararı alınmış olup lisans tadil işlemleri yapılacaktır.Uşak Rüzgar Enerji Santrali (RES) İşletmemiz, EPDK tarafından uygun görülen 52,8 MW'lık elektriksel kapasite artışı yükümlülüklerini tamamlayarak lisans gücünün 114,30 MWe/114,30 MWm olarak derç edilmesine hak kazanmıştır.Söz konusu Kapasite Artışı (41 Türbin 61,5 MWm/MWe'den 52 Türbin 114,30 MWm/114,30 MWe'ye) projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir.Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiştir. Söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyularak mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinler alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965246BIST