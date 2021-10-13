***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGelişmelere yönelik basın açıklamamız ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca açıklama https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/bulten/34/basin-aciklamasi linkinde de paylaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970116BIST