***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 'nin ("Tebliğ") 11. Maddesi 2. Fıkrası gereğince, Mehmet Yusuf Güngör 27.10.2021 tarihi itibariyle Müdür ünvanı ile Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görevine başlayacaktır.Mehmet Yusuf Güngör (Düzey 3 Lisans-N211180 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans- N702491) ilgili Tebliğ gereğince, şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesinde de üye olarak görev alacaktır.Mehmet Yusuf Güngör 'ün iletişim bilgileri aşağıda verilmiştirTelefon : 0212 812 12 52E-mail : yatirimciiliskileri@aydemenerji.com.tr,investorrelations@aydemenerji.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972916BIST