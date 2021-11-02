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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.11.2021 10:06



***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Aydem Yenilenebilir Enerji, bağımsız derecelendirme kuruluşu Moody's/ Vigeo Eiris tarafından yapılan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) performans sıralamasında, elde ettiği 65 puanla "A1 İleri Düzey" derecesini alarak Türkiye'de sektörünün lideri olma başarısını tekrarladı. Aydem Yenilenebilir Enerji, "Gelişmekte Olan Pazarlar" dünya sıralamasında yer alan 54 şirket arasında da birinci oldu.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) Türkiye'deki imzacıları arasında yer alan Aydem Yenilenebilir Enerji, bu yılki ESG performans değerlendirmesinde 8 puanlık artış ile skorunu 65'e yükseltti. Aydem Yenilenebilir Enerji, dünya çapında yaklaşık 5 bin şirketin değerlenlendirildiği sıralamada şirketlerin %98'ini geride bırakmayı başardı.
Raporda
Çevresel kriterde:
Aydem Yenilenebilir Enerji santrallerinin %100'ünün, Şubat 2020'den bu yana ISO 14001 ve ISO 50001 sertifikasına sahip olduğuna, Şirketin 2025 için %30 ve 2035 için %65 emisyon azaltım hedefleri belirlediğine ve 2050 yılına kadar karbon nötr hedefine ulaşmayı taahhüt ettiğine, Şirketin bu hedeflere ulaşmak için tanımlanmış enerji verimliliği ve tüketim planlarını da açıkladığına yer verilmiştir.
Sosyal kriterde:
Şirketin iş kazalarını azaltmak için ilgili hedefleri açıkladığı, ISO 45001 sertifikalı güçlü bir sağlık ve güvenlik sistemi hakkında raporlar sunduğu, kaza sıklığı ve şiddeti oranları açısından olumlu eğilimler bildirdiği, Şirketin ayrımcılık yapmama ve çeşitliliği ele almak ve tedarik zinciri yönetiminde sosyal standartların entegrasyonunu sağlamak için kapsamlı taahhütler verdiği ve kapsamlı önlemler aldığı raporda açıklanmıştır.
Yönetişim kriterinde:
Yolsuzluğu ve rekabete aykırı uygulamaları önlemek için uygun taahhütlerin ve yeterli iç kontrol önlemlerinin mevcut olduğu,  Şirketin iç kontrol sisteminin güçlü olduğu ve şirketin iç kontrol sisteminin önemli Kurumsal Sosyal Sorumluluk risklerini yönetecek şekilde tesis edildiği belirtilmiştir.
İlgili rapor, https://www.aydemyenilenebilir.com.tr/assets/docs/Cevresel-Sosyal-Yonetisimsel-Performans.pdf linkinde ve sitemizde Yatırımcı İlişkileri sayfasında paylaşılmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973898


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