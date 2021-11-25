Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.11.2021 09:30
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesinde daha önce imzacı konumunda olan Aydem Yenilenebilir Enerji, bu alandaki adımlarına bir yenisini daha ekleyerek statüsünü katılımcı seviyesine yükseltmiştir. 
Katılımcı olan şirketler insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını gözeterek stratejilerini, politikalarını ve prosedürlerini bu ilkelere uyumlu hale getirmek için taahhütte bulunmaktadır. 
Düzenlenen etkinlikler ve sunulan kaynaklar ile üyelerinin sürdürülebilirlik alanındaki gelişimini destekleyen Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi, yerel ve küresel ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması ve yeni iş birliklerinin kurulması için ortak bir platform işlevi görmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979545


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:111.822
Değişim :  0,56% |  10,18
Açılış :  1.816  
Önceki Kapanış :  1.812  
En Yüksek
1.825 En Düşük
1.816
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUCLK 17,60 15.207.095 % 10,00  
UZERB 33,88 211.276 % 10,00  
ISBTR 34.155,10 239.086 % 10,00  
MIATK 23,12 8.832.071 % 9,99  
DOBUR 264,50 5.666.913 % 9,98  
daha fazla
10:11 Alış Satış %  
Dolar 12,1342 12,1713 % 2,39  
Euro 13,6224 13,6727 % 2,57  
Sterlin 16,1163 16,1971 % 2,00  
Frank 12,9296 13,0075 % 1,98  
Riyal 3,2188 3,2349 % 1,88  
daha fazla
10:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 5,76  
Altın Gr. 697 697 13,57  
Cumhuriyet 4.542 4.610 -219,00  
Tam 4.517 4.647 -219,11  
Yarım 2.183 2.248 -105,99  
Çeyrek 1.095 1.124 -52,99  
Gümüş.Ons 23,68 23,70 0,15  
Gümüş Gr. 9,19 9,20 0,19  
B. Petrol 82,07 82,07 -0,18  
Seans Raporu 10:11
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru