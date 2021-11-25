***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2021 09:30
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesinde daha önce imzacı konumunda olan Aydem Yenilenebilir Enerji, bu alandaki adımlarına bir yenisini daha ekleyerek statüsünü katılımcı seviyesine yükseltmiştir.
Katılımcı olan şirketler insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını gözeterek stratejilerini, politikalarını ve prosedürlerini bu ilkelere uyumlu hale getirmek için taahhütte bulunmaktadır.
Düzenlenen etkinlikler ve sunulan kaynaklar ile üyelerinin sürdürülebilirlik alanındaki gelişimini destekleyen Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi, yerel ve küresel ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması ve yeni iş birliklerinin kurulması için ortak bir platform işlevi görmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979545
BIST
10:111.822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,18
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.825
En Düşük
1.816
10:1112,1713
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 0,2837
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
10:1113,6727
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,3430
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
10:11701,22
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 17,69
|Açılış
|: 701,22
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler10:11
|TUCLK
|17,60
|15.207.095
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|211.276
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|239.086
|% 10,00
|
|MIATK
|23,12
|8.832.071
|% 9,99
|
|DOBUR
|264,50
|5.666.913
|% 9,98
|
|DITAS
|25,02
|2.326.256
|% -8,82
|
|CMENT
|25,80
|18.060
|% -7,19
|
|KZBGY
|31,94
|5.747.189
|% -5,39
|
|TSPOR
|7,81
|67.658.344
|% -4,99
|
|SRVGY
|89,80
|5.005.849
|% -4,72
|
|SASA
|40,46
|279.746.563
|% 5,25
|
|ASELS
|21,36
|120.162.797
|% 1,71
|
|GARAN
|11,85
|104.355.196
|% 0,17
|
|PETKM
|8,01
|101.665.855
|% 0,88
|
|THYAO
|18,83
|91.035.258
|% -0,74
|
|ODAS
|1,62
|74.836.800
|% 1,89
|
|PETKM
|8,01
|101.665.855
|% 0,88
|
|YKBNK
|3,47
|42.616.065
|% 0,00
|
|TSKB
|1,54
|14.666.377
|% 1,32
|
|KRDMD
|8,72
|77.717.136
|% -0,68
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1342
|12,1713
|% 2,39
|
|Euro
|13,6224
|13,6727
|% 2,57
|
|Sterlin
|16,1163
|16,1971
|% 2,00
|
|Frank
|12,9296
|13,0075
|% 1,98
|
|Riyal
|3,2188
|3,2349
|% 1,88
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|5,76
|
|Altın Gr.
|697
|697
|13,57
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,70
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,19
|9,20
|0,19
|
|B. Petrol
|82,07
|82,07
|-0,18
|
Seans Raporu
10:11
daha fazla
-
10:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 54 artarak (% 0.43 ) 1, 980
-
10:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:26
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TUCLK, UZERB
-
10:26
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:26XU100
Endeks 1, 823 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 2, 397.00 milyon TL de