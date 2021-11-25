***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesinde daha önce imzacı konumunda olan Aydem Yenilenebilir Enerji, bu alandaki adımlarına bir yenisini daha ekleyerek statüsünü katılımcı seviyesine yükseltmiştir.Katılımcı olan şirketler insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını gözeterek stratejilerini, politikalarını ve prosedürlerini bu ilkelere uyumlu hale getirmek için taahhütte bulunmaktadır.Düzenlenen etkinlikler ve sunulan kaynaklar ile üyelerinin sürdürülebilirlik alanındaki gelişimini destekleyen Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi, yerel ve küresel ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması ve yeni iş birliklerinin kurulması için ortak bir platform işlevi görmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979545BIST