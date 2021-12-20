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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.12.2021 19:45
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin 20 Aralık 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 2021/41 sayılı yönetim kurulu kararıyla bir sonraki genel kurulun onayına sunulmak üzere, yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Galip Ayköse'den boşalan yönetim kurulu üyeliğine Asya Vuslat Saldanlı'nın atanmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984877


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