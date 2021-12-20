***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20 Aralık 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 2021/41 sayılı yönetim kurulu kararıyla bir sonraki genel kurulun onayına sunulmak üzere, yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Galip Ayköse'den boşalan yönetim kurulu üyeliğine Asya Vuslat Saldanlı'nın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984877BIST