***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2022 12:46
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPDK'nın 30/12/2021 tarihli Kurul kararı gereği Uşak RES projesi için verilen lisansın birden çok kaynaklı üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yardımcı kaynak olarak 82,15 MWm kurulu gücünde GES kurulumuna onay verilmiştir. Tesisin tamamının 2022 yılı içerisinde devreye alınması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Tesis devreye alındıktan sonra Uşak RES'in toplam kurulu gücü 114,3 MWm'den 196,45 MWm'e çıkacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989822
BIST
15:442.002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -5,75
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
15:4413,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0142
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9193
En Düşük
13,7400
15:4415,6633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0187
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7440
En Düşük
15,5317
15:44798,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 4,42
|Açılış
|: 798,01
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler15:42
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.602.819
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|MMCAS
|3,19
|271.369
|% 8,14
|
|SEYKM
|9,27
|204.248.859
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.186.122
|% -9,98
|
|IHEVA
|0,99
|24.040.363
|% -6,60
|
|IHAAS
|10,41
|3.785.030
|% -5,54
|
|GARAN
|11,64
|3.359.091.846
|% 1,39
|
|EREGL
|30,32
|2.925.527.086
|% 0,40
|
|KRDMD
|11,18
|2.006.560.274
|% 5,57
|
|THYAO
|24,20
|1.955.858.586
|% -2,65
|
|YKBNK
|3,57
|1.376.890.559
|% 2,29
|
|YKBNK
|3,57
|1.376.890.559
|% 2,29
|
|GARAN
|11,64
|3.359.091.846
|% 1,39
|
|KRDMD
|11,18
|2.006.560.274
|% 5,57
|
|EKGYO
|2,29
|388.338.380
|% 1,33
|
|TSKB
|1,55
|241.227.509
|% 2,65
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8415
|13,8573
|% 0,11
|
|Euro
|15,6522
|15,6823
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,7112
|18,8050
|% 0,52
|
|Frank
|14,9697
|15,0599
|% 0,39
|
|Riyal
|3,6812
|3,6997
|% 0,44
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|4,42
|
|Altın Gr.
|799
|799
|5,30
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|55,00
|
|Tam
|5.280
|5.417
|50,64
|
|Yarım
|2.552
|2.620
|24,50
|
|Çeyrek
|1.280
|1.310
|12,24
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|82,72
|82,72
|0,73
|
Seans Raporu
15:42
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-
15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 62 kaybederek (% -0.34 ) 2, 212
-
15:57XU100
Endeks 1, 998 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 24, 679.00 milyon TL de
-
15:57KIMMR
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 417, 479 adet işlem
-
15:53KIMMR
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 346, 810 adet işlem
-
15:52XU100
Endeks 2, 003 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 24, 354.00 milyon TL de