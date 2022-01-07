***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2022 12:46
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPDK'nın 23/12/2021 tarihli Kurul kararı gereği Yalova RES projesi için verilen lisansın birden çok kaynaklı üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yardımcı kaynak olarak 18,8765 MWm kurulu gücünde GES kurulumuna onay verilmiştir. Tesisin tamamının 2022 yılı içerisinde devreye alınması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Tesis devreye alındıktan sonra Yalova RES'in toplam kurulu gücü 54 MWm'den 72,8765 MWm'e çıkacaktır. Uşak ve Yalova yardımcı kaynaklarının devreye alınmasıyla birlikte toplam kurulu gücümüz %9.18 artışla 1.135 MW'dan 1.236,03 MW'a çıkacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989823
BIST
15:411.999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -8,98
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
15:4113,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0158
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9193
En Düşük
13,7400
15:4115,6816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0370
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7440
En Düşük
15,5317
15:41798,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 5,28
|Açılış
|: 798,88
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler15:39
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.526.592
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|MMCAS
|3,19
|271.369
|% 8,14
|
|SEYKM
|9,27
|203.441.599
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.164.575
|% -9,98
|
|IHEVA
|1,00
|24.007.191
|% -5,66
|
|AYES
|23,54
|143.596
|% -4,70
|
|GARAN
|11,64
|3.335.368.630
|% 1,39
|
|EREGL
|30,38
|2.877.167.292
|% 0,60
|
|KRDMD
|11,20
|1.993.759.970
|% 5,76
|
|THYAO
|24,22
|1.935.976.991
|% -2,57
|
|YKBNK
|3,57
|1.371.824.999
|% 2,29
|
|YKBNK
|3,57
|1.371.824.999
|% 2,29
|
|GARAN
|11,64
|3.335.368.630
|% 1,39
|
|KRDMD
|11,20
|1.993.759.970
|% 5,76
|
|EKGYO
|2,29
|387.890.580
|% 1,33
|
|TSKB
|1,55
|240.931.750
|% 2,65
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8397
|13,8591
|% 0,12
|
|Euro
|15,6448
|15,6648
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,7122
|18,8060
|% 0,52
|
|Frank
|14,9632
|15,0533
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6810
|3,6995
|% 0,44
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,62
|
|Altın Gr.
|799
|799
|5,43
|
|Cumhuriyet
|5.307
|5.387
|51,00
|
|Tam
|5.280
|5.418
|51,43
|
|Yarım
|2.552
|2.621
|24,88
|
|Çeyrek
|1.280
|1.310
|12,44
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,16
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|0,70
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:53KIMMR
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 346, 810 adet işlem
-
15:52XU100
Endeks 2, 003 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 24, 354.00 milyon TL de
-
15:52ENJSA
Yüzde -3.44 oranında düşüşle 14.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 785, 939 adet işlem
-
15:51IHEVA
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 1.00 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 707, 352 adet işlem
-
15:50SANFM
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 851 adet işlem