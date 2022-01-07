***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEPDK'nın 23/12/2021 tarihli Kurul kararı gereği Yalova RES projesi için verilen lisansın birden çok kaynaklı üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yardımcı kaynak olarak 18,8765 MWm kurulu gücünde GES kurulumuna onay verilmiştir. Tesisin tamamının 2022 yılı içerisinde devreye alınması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Tesis devreye alındıktan sonra Yalova RES'in toplam kurulu gücü 54 MWm'den 72,8765 MWm'e çıkacaktır. Uşak ve Yalova yardımcı kaynaklarının devreye alınmasıyla birlikte toplam kurulu gücümüz %9.18 artışla 1.135 MW'dan 1.236,03 MW'a çıkacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989823BIST