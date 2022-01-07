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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.01.2022 12:46
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

EPDK'nın 23/12/2021 tarihli Kurul kararı gereği  Yalova RES projesi için verilen lisansın birden çok kaynaklı üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yardımcı kaynak olarak 18,8765 MWm kurulu gücünde GES kurulumuna onay verilmiştir. Tesisin tamamının 2022 yılı içerisinde devreye alınması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Tesis devreye alındıktan sonra Yalova RES'in toplam kurulu gücü 54 MWm'den 72,8765 MWm'e çıkacaktır.  Uşak ve Yalova yardımcı kaynaklarının devreye alınmasıyla birlikte toplam kurulu gücümüz %9.18 artışla 1.135 MW'dan 1.236,03 MW'a çıkacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989823


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