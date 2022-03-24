***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEPDK'nın 17/03/2022 tarihli Kurul kararı gereği Söke RES projesi için verilen lisansın birden çok kaynaklı üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yardımcı kaynak olarak 16,9494 MWm kurulu gücünde GES kurulumuna onay verilmiştir. Tesisin tamamının 2022 yılı içerisinde devreye alınması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Tesis devreye alındıktan sonra Söke RES'in toplam kurulu gücü 49,5 MWm'den 66,4494 MWm'e çıkacaktır. Uşak, Yalova ve Söke yardımcı kaynaklarının devreye alınmasıyla birlikte toplam kurulu gücümüz %11.6 artışla 1.020 MW'dan 1.138 MW'a çıkacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012560BIST