***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2022 09:35
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPDK'nın 17/03/2022 tarihli Kurul kararı gereği Söke RES projesi için verilen lisansın birden çok kaynaklı üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında yardımcı kaynak olarak 16,9494 MWm kurulu gücünde GES kurulumuna onay verilmiştir. Tesisin tamamının 2022 yılı içerisinde devreye alınması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Tesis devreye alındıktan sonra Söke RES'in toplam kurulu gücü 49,5 MWm'den 66,4494 MWm'e çıkacaktır. Uşak, Yalova ve Söke yardımcı kaynaklarının devreye alınmasıyla birlikte toplam kurulu gücümüz %11.6 artışla 1.020 MW'dan 1.138 MW'a çıkacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012560
BIST
11:532.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 12,67
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.185
11:5314,8402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0114
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8558
En Düşük
14,7947
11:5316,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0272
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,3955
En Düşük
16,2775
11:53926,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,78
|Açılış
|: 926,15
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
929,36
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler11:51
|ULUSE
|70,45
|13.152.686
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|59.901.447
|% 9,98
|
|GZNMI
|41,58
|44.478.217
|% 8,45
|
|NIBAS
|10,58
|28.478.170
|% 7,41
|
|FORMT
|1,22
|12.812.804
|% 7,02
|
|PKENT
|232,40
|6.707.994
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|26.454.234
|% -9,81
|
|KAPLM
|63,45
|9.453.361
|% -6,69
|
|ISYAT
|3,88
|38.688.460
|% -5,13
|
|SANFM
|30,70
|7.219.873
|% -3,64
|
|KRDMD
|15,95
|1.585.141.057
|% 4,04
|
|EREGL
|33,94
|768.411.972
|% 1,31
|
|GARAN
|12,10
|597.533.745
|% -0,58
|
|THYAO
|28,30
|532.678.195
|% 0,71
|
|SISE
|14,30
|482.348.344
|% 1,06
|
|KRDMD
|15,95
|1.585.141.057
|% 4,04
|
|DOHOL
|3,32
|276.049.391
|% 0,30
|
|GARAN
|12,10
|597.533.745
|% -0,58
|
|YKBNK
|4,04
|138.657.948
|% 0,50
|
|SISE
|14,30
|482.348.344
|% 1,06
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8368
|14,8464
|% 0,12
|
|Euro
|16,3359
|16,3694
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,5017
|19,5995
|% -0,20
|
|Frank
|15,8231
|15,9184
|% -0,39
|
|Riyal
|3,9426
|3,9624
|% -0,06
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-2,10
|
|Altın Gr.
|926
|926
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,88
|