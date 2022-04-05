***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2022 09:55
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30/12/2021 tarihinde EPDK onayı alınan 82,15 MWm kurulu gücündeki Uşak RES hibrit projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015738
BIST
11:122.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 14,97
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:1214,7153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0367
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7176
En Düşük
14,6627
11:1216,1642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0491
|Açılış
|: 16,1455
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:12911,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,92
|Açılış
|: 911,63
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:12
|ULUSE
|150,70
|14.252.486
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.008.686
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|23,04
|19.231.577
|% 9,51
|
|OSMEN
|26,64
|9.014.757
|% 9,18
|
|KGYO
|6,07
|2.542.228
|% -3,65
|
|DAPGM
|21,76
|46.512.564
|% -3,55
|
|ERSU
|5,42
|7.550.821
|% -3,04
|
|ENSRI
|16,27
|22.020.681
|% -2,98
|
|EDIP
|3,37
|3.986.656
|% -2,88
|
|THYAO
|34,36
|1.375.081.506
|% 2,69
|
|GARAN
|12,57
|1.269.908.310
|% -0,48
|
|ASELS
|25,68
|919.362.560
|% 1,34
|
|AKBNK
|7,79
|824.917.034
|% 0,91
|
|SISE
|16,36
|647.614.806
|% 0,55
|
|ODAS
|1,91
|347.560.792
|% 7,30
|
|YKBNK
|4,24
|617.426.825
|% 0,71
|
|AKBNK
|7,79
|824.917.034
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,54
|255.600.448
|% 1,20
|
|GARAN
|12,57
|1.269.908.310
|% -0,48
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7119
|14,7153
|% 0,25
|
|Euro
|16,1551
|16,1642
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,2569
|19,3535
|% 0,28
|
|Frank
|15,8298
|15,9252
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9102
|3,9298
|% 0,20
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-5,98
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,31
|
Seans Raporu
11:12
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11:26ACSEL
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11:25XU030
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11:25
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11:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, ASELS
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11:25XU100
Endeks 2, 327 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 15, 268.00 milyon TL de