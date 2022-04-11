***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2022 16:03
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.04.2022 tarihi itibarıyla, Şirketimiz ile Goldwind International Renewable Energy Limited firması arasında Uşak RES kapasite artış projesi için 102 MW'lık türbin satın alma anlaşması (17x6 MW) ve 10 yıllık işletme bakım anlaşması imzalanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019161
BIST
15:552.435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 42,03
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.447
En Düşük
2.401
15:5514,6520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0914
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
15:5515,9795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0664
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
15:55928,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,26
|Açılış
|: 928,70
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler15:53
|ISFIN
|4,62
|435.585.853
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|161.882.868
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|217.298.292
|% 9,98
|
|DURDO
|18,97
|17.140.471
|% 9,97
|
|SANKO
|11,39
|12.106.508
|% 9,94
|
|MARTI
|1,88
|95.295.533
|% -7,39
|
|CEOEM
|11,32
|25.066.153
|% -4,87
|
|FORMT
|1,51
|97.113.705
|% -3,82
|
|KUYAS
|5,58
|8.569.235
|% -3,79
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|THYAO
|36,50
|4.820.348.115
|% 3,34
|
|GARAN
|13,56
|4.465.566.312
|% 1,95
|
|KRDMD
|16,13
|2.659.359.709
|% 2,35
|
|ASELS
|28,16
|2.394.103.501
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,94
|2.225.792.759
|% 5,78
|
|EKGYO
|2,68
|1.315.680.597
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,94
|2.225.792.759
|% 5,78
|
|TSKB
|1,71
|687.850.997
|% 7,55
|
|GARAN
|13,56
|4.465.566.312
|% 1,95
|
|ODAS
|2,19
|641.974.406
|% -2,23
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6459
|14,6575
|% -0,58
|
|Euro
|15,9738
|15,9858
|% -0,37
|
|Sterlin
|19,0897
|19,1854
|% -0,37
|
|Frank
|15,6786
|15,7730
|% -0,24
|
|Riyal
|3,9049
|3,9244
|% -0,37
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|18,12
|
|Altın Gr.
|927
|927
|3,80
|
|Cumhuriyet
|6.133
|6.225
|18,00
|
|Tam
|6.104
|6.256
|19,37
|
|Yarım
|2.950
|3.026
|9,37
|
|Çeyrek
|1.480
|1.513
|4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,32
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,17
|
|B. Petrol
|98,35
|98,35
|-4,43
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:06ISFIN
Yüzde 10.00 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 711, 044 adet işlem
-
16:05GEDZA
Yüzde 5.10 oranında artışla 21.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 046, 403 adet işlem
-
16:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, PGSUS, YKBNK
-
16:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 71 artarak (% 1.57 ) 2, 185
-
16:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, DURDO, ISFIN, ACSEL, MMCAS, KONKA, SANKO, IHAAS, DOHOL, TRGYO