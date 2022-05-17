***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 18:26
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında 17 Mayıs 2022 tarihinde, toplam 650,000.00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 528,192.71 ABD Doları'dır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030975
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,9694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0673
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
18:0516,7331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0241
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
18:05931,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,46
|Açılış
|: 931,86
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
936,12
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|21,90
|133.339.157
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,70
|32.006.672
|% 9,98
|
|ULUSE
|192,00
|44.550.627
|% 9,97
|
|SELVA
|10,60
|22.875.556
|% 9,96
|
|ARMDA
|131,40
|1.693.542
|% 9,96
|
|LKMNH
|16,64
|21.307.530
|% -9,96
|
|ULUUN
|12,65
|308.307.906
|% -9,96
|
|SMRTG
|23,12
|195.965.789
|% -7,30
|
|MNDRS
|3,30
|42.404.719
|% -7,30
|
|GLBMD
|7,01
|6.034.750
|% -7,15
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,76
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9195
|15,9683
|% 0,42
|
|Euro
|16,6765
|16,7434
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,6529
|19,7515
|% -0,82
|
|Frank
|16,0942
|16,1911
|% 0,94
|
|Riyal
|4,2377
|4,2589
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,46
|
|Altın Gr.
|932
|932
|3,35
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|71,00
|
|Tam
|6.201
|6.357
|65,64
|
|Yarım
|2.997
|3.075
|31,75
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|-2,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOGUB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 760 adet işlem
-
17:58OYAKC
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 10.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 539, 823 adet işlem
-
17:57OZRDN
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 320 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 81 kaybederek (% -0.26 ) 2, 645
-
17:56XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 30, 418.00 milyon TL de