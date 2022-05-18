***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2022 18:22
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında 18 Mayıs 2022 tarihinde, toplam 4,500,000.00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 3,635,187.50 ABD Doları'dır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031256
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,8429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0955
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9806
En Düşük
15,8143
18:0516,8895
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2023
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,8895
En Düşük
16,6727
18:05939,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 8,95
|Açılış
|: 939,18
|
|Önceki Kapanış
|: 930,23
|
944,54
En Düşük
927,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|15.224.113
|% 0,00
|
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AFYON
|3,56
|15.224.113
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8405
|15,8429
|% -0,60
|
|Euro
|16,7889
|16,8895
|% 1,21
|
|Sterlin
|19,7727
|19,8719
|% 0,91
|
|Frank
|16,2720
|16,3700
|% 1,40
|
|Riyal
|4,2158
|4,2369
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|24,88
|
|Altın Gr.
|939
|939
|8,50
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,97
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|0,20
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,80
|