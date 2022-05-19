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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.05.2022 11:01
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında 19 Mayıs 2022 tarihinde, toplam 4,500,000.00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 3,591,156.25 ABD Doları'dır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031336


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Altın Gr. 949 949 8,33  
Cumhuriyet 6.297 6.392 43,00  
Tam 6.272 6.430 28,48  
Yarım 3.031 3.110 13,78  
Çeyrek 1.520 1.555 6,88  
Gümüş.Ons 22,03 22,06 0,12  
Gümüş Gr. 11,31 11,32 0,12  
B. Petrol 112 112 -0,08  
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