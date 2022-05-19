***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.05.2022 11:01
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında 19 Mayıs 2022 tarihinde, toplam 4,500,000.00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 3,591,156.25 ABD Doları'dır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031336
BIST
12:462.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,44
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
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2.407
En Düşük
2.384
12:4615,9782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1363
|Açılış
|: 15,9500
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|Önceki Kapanış
|: 15,9300
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15,9863
En Düşük
15,8375
12:4616,9370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
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|Açılış
|: 16,8500
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|Önceki Kapanış
|: 16,8000
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16,9370
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16,7772
12:46948,27
En Yüksek
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|: 0,83%
|| 7,76
|Açılış
|: 948,39
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|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler12:46
|IMASM
|46,90
|19.582.273
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|7.046.082
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|3.989.873
|% 9,73
|
|MZHLD
|43,20
|2.546.413
|% 8,00
|
|ULUUN
|13,59
|174.503.420
|% 7,43
|
|OZRDN
|9,70
|2.316.998
|% -8,83
|
|PAMEL
|98,20
|5.095.598
|% -7,18
|
|ULUSE
|179,00
|41.510.122
|% -6,77
|
|SMRTG
|21,56
|79.794.700
|% -6,75
|
|SANKO
|11,01
|10.711.688
|% -6,14
|
|GARAN
|16,25
|1.928.092.865
|% 3,83
|
|THYAO
|42,54
|1.150.550.126
|% 0,33
|
|AKBNK
|8,12
|973.557.017
|% 0,12
|
|YKBNK
|4,39
|882.000.032
|% 0,00
|
|SISE
|19,75
|721.098.428
|% -0,80
|
|YKBNK
|4,39
|882.000.032
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,12
|973.557.017
|% 0,12
|
|GARAN
|16,25
|1.928.092.865
|% 3,83
|
|SKBNK
|1,19
|139.985.833
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,64
|297.660.619
|% 0,76
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9743
|15,9782
|% 0,86
|
|Euro
|16,9213
|16,9370
|% 0,60
|
|Sterlin
|19,8671
|19,9667
|% 0,62
|
|Frank
|16,3531
|16,4516
|% 0,60
|
|Riyal
|4,2470
|4,2683
|% 0,63
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|4,32
|
|Altın Gr.
|949
|949
|8,33
|
|Cumhuriyet
|6.297
|6.392
|43,00
|
|Tam
|6.272
|6.430
|28,48
|
|Yarım
|3.031
|3.110
|13,78
|
|Çeyrek
|1.520
|1.555
|6,88
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,08
|