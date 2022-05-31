***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2022 20:14
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında 31 Mayıs 2022 tarihinde, toplam 630,000.00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 504,253.75 ABD Doları'dır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033717
BIST
18:052.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 21,67
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
18:0516,3980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0026
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
18:0517,5233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0984
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,4603
18:05973,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,37
|Açılış
|: 973,76
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|496,60
|84.161.064
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.881.343
|% 9,98
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.752
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|18.433.378
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,22
|454.906.969
|% 9,94
|
|PSGYO
|12,96
|258.114.809
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.542.474
|% -9,97
|
|LIDFA
|7,83
|4.839.797
|% -9,90
|
|MEPET
|3,25
|26.582.091
|% -7,41
|
|METRO
|1,11
|78.393.213
|% -6,72
|
|THYAO
|49,26
|4.048.819.484
|% -1,28
|
|SASA
|37,72
|2.083.099.472
|% 3,40
|
|GARAN
|15,03
|1.989.229.957
|% 3,30
|
|KRDMD
|15,10
|1.906.897.413
|% 2,72
|
|SISE
|20,96
|1.791.933.272
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,81
|1.129.349.072
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,74
|1.439.034.910
|% 2,82
|
|DOHOL
|4,00
|1.177.574.461
|% -0,25
|
|KARSN
|7,27
|1.455.506.722
|% 4,01
|
|AKBNK
|8,46
|1.598.640.236
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3840
|16,3980
|% 0,02
|
|Euro
|17,4952
|17,5233
|% -0,56
|
|Sterlin
|20,4061
|20,5085
|% -1,01
|
|Frank
|16,9573
|17,0595
|% -0,41
|
|Riyal
|4,3567
|4,3786
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|10,53
|
|Altın Gr.
|974
|974
|4,46
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,16
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,81
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL