***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 14:56
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım Teşvik Belgesi Alımı Şirketimizin Uşak-Banaz'da rüzgar kurulu gücü 114,30 MW olan RES projesinde elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı konusunda gerçekleştireceği genel-tevsi yatırım projesi kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı bugün itibarıyla onaylanmıştır. Bu kapsamda, yerli sermaye ile gerçekleştirilecek olan 615.623.306 TL tutarındaki yatırım projesi için Şirketimiz adına 535676 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Genel-Tevsi Yatırım kapsamında yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir: 1- KDV İstisnası 2- Gümrük Vergisi Muafiyeti Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036931
BIST
17:172.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -14,01
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
17:1717,2503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1399
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
17:1718,0603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0487
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
17:171.013,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -16,33
|Açılış
|: 1.013,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.013,59
BIST En Aktif Hisseler17:15
|EUREN
|23,76
|382.738.654
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.528.564
|% 10,00
|
|DOBUR
|48,92
|13.122.774
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|151.524.269
|% 9,96
|
|UFUK
|55,45
|2.604.337
|% 9,91
|
|TSGYO
|5,48
|73.389.362
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|GESAN
|30,52
|175.537.126
|% -6,89
|
|TMSN
|30,08
|293.933.655
|% -6,35
|
|THYAO
|47,14
|5.104.035.974
|% 0,94
|
|EREGL
|31,60
|2.337.996.491
|% -4,93
|
|SISE
|22,26
|1.883.868.926
|% 0,18
|
|KRDMD
|13,27
|1.392.391.809
|% -5,15
|
|SASA
|42,82
|1.212.774.912
|% -2,59
|
|EKGYO
|2,60
|599.551.037
|% 0,39
|
|SEGYO
|1,18
|273.061.077
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,79
|873.474.039
|% 0,84
|
|DOHOL
|4,05
|630.860.326
|% 0,00
|
|ODAS
|2,86
|389.529.169
|% -2,05
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2429
|17,2483
|% 0,81
|
|Euro
|18,0359
|18,0617
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,9446
|21,0497
|% -0,29
|
|Frank
|17,2779
|17,3820
|% 0,18
|
|Riyal
|4,5867
|4,6097
|% 0,87
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-42,95
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|-13,94
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.720
|6.832
|-108,00
|
|Yarım
|3.299
|3.342
|-53,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.670
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,07
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,31
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,10
|
Seans Raporu
17:15
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17:30DNISI
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 13.20 lira fiyatla işlem gören hissede 369, 517 adet işlem
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17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 52 kaybederek (% -0.34 ) 2, 785
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17:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SEGYO, YKBNK
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17:29XU100
Endeks 2, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 30, 880.00 milyon TL de
-
17:29KORDS
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 52.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 246, 556 adet işlem