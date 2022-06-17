***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2022 09:37
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararında belirtildiği üzere, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Şirketimiz arasında imzalanan Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde oluşan çöplük gazının (LFG) kiralanmasına ilişkin sözleşmenin, ilgili sözleşme hükümleri ve 22.04.2021 tarih ve 270 sayılı Belediye Encümen Kararı uyarınca kiralama süresinin 16.06.2022 tarihinde sona ermesi nedeniyle, bu tarih itibarıyla, 0,6 MWe kurulu gücü olan LFG Santrali tahliye edilmiş ve tesiste bulunan ekipmanların tamamı Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiştir. Söz konusu kiralama süresinin ve üretim lisansı süresinin sona ermesi nedeniyle, 16.06.2022 tarihi itibarıyla, LFG Santralinde Şirketimizin elektrik üretimi gerçekleşmeyecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037843
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|24,00
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|Tam
|6.795
|6.910
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|3.380
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