***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2022 20:12
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında 13 Temmuz 2022 tarihinde, toplam 5,000,000.00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 3,749,298.61 ABD Doları'dır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045230
BIST
18:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -25,64
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.375
18:0517,4930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0640
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5562
En Düşük
17,4002
18:0517,5245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0480
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5245
En Düşük
17,4475
18:05961,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,82
|Açılış
|: 961,68
|
|Önceki Kapanış
|: 958,86
|
965,64
En Düşük
957,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|91,35
|192.931.229
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.918.173
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|12.033.185
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.459.797
|% 9,86
|
|MARTI
|1,91
|103.186.533
|% 9,77
|
|SILVR
|22,04
|5.402.952
|% -9,97
|
|GESAN
|51,45
|361.758.826
|% -9,02
|
|IZFAS
|2,33
|5.333.839
|% -7,17
|
|SNKRN
|17,75
|1.350.075
|% -6,53
|
|ENKAI
|18,32
|121.387.751
|% -5,95
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|SISE
|20,34
|1.295.329.181
|% -2,31
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EREGL
|25,96
|995.380.886
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|ODAS
|3,26
|1.038.973.181
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,95
|822.813.415
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,18
|555.345.393
|% 0,00
|
|TSKB
|2,09
|268.414.523
|% 4,50
|
|THYAO
|47,94
|6.040.588.789
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4402
|17,4930
|% 0,37
|
|Euro
|17,4916
|17,5245
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,5975
|20,7008
|% 0,18
|
|Frank
|17,6872
|17,7938
|% 0,17
|
|Riyal
|4,6397
|4,6630
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|1,30
|
|Altın Gr.
|960
|961
|2,05
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.535
|6.707
|3,00
|
|Yarım
|3.184
|3.266
|1,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.633
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,47
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
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