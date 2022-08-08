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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.08.2022 14:24
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Uşak-Banaz'da 114,30 MW'lık rüzgar enerjisi santraline (RES) yardımcı kaynak olarak 82,15 MW mekanik (DC) güç - 71,73 MW elektriksel (AC) güç ilave edilecek olan güneş enerjisi santraline (GES) dayalı elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı konusunda gerçekleştireceği genel-tevsi yatırım projesi kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı 07.08.2022 tarihi itibarıyla onaylanmıştır. Bu kapsamda, yerli sermaye ile gerçekleştirilecek olan 651.161.675 TL tutarındaki yatırım projesi için Şirketimiz adına 537066 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Şirketimizin aldığı bu teşvik tutarı listede yer alan projeler arasında en yüksek tutarlı ikinci projedir. Genel-Tevsi Yatırım kapsamında yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir: 1- KDV İstisnası 2- Gümrük Vergisi Muafiyeti Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052880


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