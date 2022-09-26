***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2022 20:03
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında 26 Eylül 2022 tarihinde, toplam 2.021.000,00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 1.551.279,13 ABD Doları'dır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065380
BIST
18:053.266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,49
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.256
18:0518,4928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0177
|Açılış
|: 18,5880
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|Önceki Kapanış
|: 18,5500
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18,7323
En Düşük
18,4396
18:0517,7811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
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|Açılış
|: 17,8600
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|Önceki Kapanış
|: 17,9200
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17,9128
En Düşük
17,6995
18:05969,66
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|: 0,69%
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|Açılış
|: 969,48
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|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
980,30
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CANTE
|109,10
|114.726.750
|% 9,98
|
|AYES
|35,10
|2.376.243
|% 9,96
|
|KMPUR
|58,00
|103.883.508
|% 9,95
|
|KONTR
|58,10
|621.849.890
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|127.797.063
|% 9,92
|
|ISGYO
|8,19
|18.092.898
|% -10,00
|
|ROYAL
|5,40
|1.040.849
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.243.313
|% -10,00
|
|KZBGY
|21,12
|324.581.788
|% -9,97
|
|EGSER
|32,00
|16.063.837
|% -9,96
|
|THYAO
|71,00
|4.883.850.983
|% 2,31
|
|SASA
|69,00
|3.481.133.721
|% 3,99
|
|GARAN
|19,62
|3.374.804.194
|% 1,82
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|TSKB
|2,53
|3.063.930.062
|% -3,44
|
|SKBNK
|2,06
|1.362.750.721
|% -9,65
|
|EKGYO
|3,98
|2.420.102.439
|% 1,27
|
|YKBNK
|7,24
|3.215.804.091
|% 4,47
|
|ISCTR
|7,84
|2.905.700.453
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4755
|18,4947
|% 0,11
|
|Euro
|17,7402
|17,7813
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,7446
|19,8436
|% 0,41
|
|Frank
|18,5803
|18,6923
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9023
|4,9269
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|9,97
|
|Altın Gr.
|971
|971
|7,86
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.601
|6.696
|17,00
|
|Yarım
|3.212
|3.273
|5,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.637
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|0,09
|
|B. Petrol
|85,12
|85,12
|2,26
|