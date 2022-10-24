***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.10.2022 20:01
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 11 Mayıs 2022 tarihinde almış olduğu geri alım kararı kapsamında 24 Ekim 2022 tarihinde, toplam 800.000,00 ABD Doları nominal değerde Şirketimiz Eurobond'ları (XS2368781477) geri alınmış olup, işlemin toplam tutarı 607.722,22 ABD Doları'dır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073730
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,50
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
18:0518,6008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
18:0518,5608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,2291
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5773
En Düşük
18,2850
18:05989,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,70
|Açılış
|: 989,03
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,95
|285.853.875
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|63.648.241
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|10.196.363
|% 10,00
|
|DAPGM
|59,95
|96.657.702
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.089.999
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.241.360
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.812.079
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.657.685
|% -9,99
|
|KUTPO
|55,25
|121.530.436
|% -9,94
|
|PENTA
|64,00
|106.418.847
|% -9,67
|
|THYAO
|100,50
|6.344.429.355
|% 1,01
|
|SISE
|33,82
|4.352.274.487
|% 4,19
|
|AKBNK
|15,52
|3.559.390.841
|% 0,39
|
|SASA
|105,00
|3.130.025.552
|% 5,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,16
|1.284.358.084
|% 9,09
|
|TSKB
|3,18
|1.819.340.116
|% 9,66
|
|EKGYO
|4,53
|2.524.733.263
|% -2,16
|
|YKBNK
|9,52
|2.881.971.118
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5975
|18,6074
|% 0,13
|
|Euro
|18,5465
|18,5612
|% 1,25
|
|Sterlin
|21,2823
|21,3891
|% 1,75
|
|Frank
|18,6296
|18,7418
|% 0,67
|
|Riyal
|4,9340
|4,9588
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|3,15
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,71
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.653
|6.758
|-11,00
|
|Yarım
|3.242
|3.301
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.652
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,09
|
|B. Petrol
|91,19
|91,19
|-0,02
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB