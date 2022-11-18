***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2022 21:04
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 17 Kasım 2022 tarihi itibarıyla, belirtilmiş olan şirket faydalarını da göz önüne alarak, bilimsel temelli hedefler için net-sıfır hedeflerini de içine alacak şekilde SBTI (Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi) taahhüt mektubunu imzalayan enerji sektörü içerisindeki ilk ve öncü şirketlerden olmuştur. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi (Science-Based Targets Initiative – SBTi) Net-Sıfır Standardı ile uyumlu olarak en geç 2050 yılına kadar net sıfır değer zinciri sera gazı emisyonlarına ulaşmak için bilime dayalı uzun vadeli bir hedef belirlemeyi, bunu SBTi doğrulaması için sunmayı ve maksimum 24 ay içinde yayınlamayı taahhüt etmiştir. Net sıfır hedefi belirlemeyi taahhüt ederek, Şirketimiz 1,5°C için İş Tutkusu kampanyasının bir parçası olacağını da kabul etmiştir. Şirketimiz, aynı zamanda Race to Zero kampanyasına da katılacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081015
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 19,49
|Açılış
|: 4.466
|
|Önceki Kapanış
|: 4.507
|
4.556
En Düşük
4.457
18:0018,6215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6301
En Düşük
18,5265
18:0019,2591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0402
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2700
|
19,3623
En Düşük
19,2067
18:001.047,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,66
|Açılış
|: 1.047,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.052,99
|
1.058,37
En Düşük
1.047,32
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KLMSN
|20,46
|29.330.923
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,06
|1.064.239
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|86.478.108
|% 10,00
|
|MZHLD
|154,00
|9.719.864
|% 10,00
|
|KAREL
|27,28
|76.616.292
|% 10,00
|
|GESAN
|207,10
|158.564.748
|% -10,00
|
|KONTR
|174,70
|587.988.512
|% -9,99
|
|KMPUR
|122,60
|44.112.979
|% -9,99
|
|PRDGS
|11,46
|229.687.477
|% -9,98
|
|HEKTS
|41,54
|289.684.923
|% -9,97
|
|THYAO
|106,60
|7.724.043.503
|% -0,37
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% -6,58
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|PETKM
|15,00
|4.200.214.900
|% 5,04
|
|SKBNK
|2,43
|1.053.077.631
|% 6,58
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 2,04
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 7,64
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 2,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6165
|18,6272
|% 0,17
|
|Euro
|19,2167
|19,2502
|% -0,25
|
|Sterlin
|22,0573
|22,1679
|% 0,28
|
|Frank
|19,4462
|19,5633
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9406
|4,9654
|% 0,15
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-11,91
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|-4,88
|
|Cumhuriyet
|7.052
|7.158
|28,00
|
|Tam
|6.981
|7.111
|-20,00
|
|Yarım
|3.390
|3.476
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.738
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,92
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,20
|87,20
|-2,58
|
Seans Raporu
18:00
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, YKBNK, FROTO
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 15 kaybederek (% -0.15 ) 3, 966
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, SMART, KLMSN, SEGYO, OZRDN, KARSN, ARASE, MMCAS, EMNIS, CEMAS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, SASA, YEOTK, MNDRS, SMRTG, PRDGS, KMPUR, SILVR, AKENR, HEKTS
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17:59
YGYO, CELHA, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında