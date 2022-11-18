***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 17 Kasım 2022 tarihi itibarıyla, belirtilmiş olan şirket faydalarını da göz önüne alarak, bilimsel temelli hedefler için net-sıfır hedeflerini de içine alacak şekilde SBTI (Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi) taahhüt mektubunu imzalayan enerji sektörü içerisindeki ilk ve öncü şirketlerden olmuştur. Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi (Science-Based Targets Initiative – SBTi) Net-Sıfır Standardı ile uyumlu olarak en geç 2050 yılına kadar net sıfır değer zinciri sera gazı emisyonlarına ulaşmak için bilime dayalı uzun vadeli bir hedef belirlemeyi, bunu SBTi doğrulaması için sunmayı ve maksimum 24 ay içinde yayınlamayı taahhüt etmiştir. Net sıfır hedefi belirlemeyi taahhüt ederek, Şirketimiz 1,5°C için İş Tutkusu kampanyasının bir parçası olacağını da kabul etmiştir. Şirketimiz, aynı zamanda Race to Zero kampanyasına da katılacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081015BIST