***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2023 10:46
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2022, 24.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 17.01.2023 tarih ve 5553888 sayılı kararı gereğince Şirketimizin Söke RES Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (GES – 16,9 MWm) projesi hakkında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102898
BIST
11:005.383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 67,57
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.388
En Düşük
5.337
11:0018,7964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0289
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
11:0020,3759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1151
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3762
En Düşük
20,1554
11:001.152,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,74
|Açılış
|: 1.153,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.154,81
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler11:00
|ONCSM
|49,76
|1.190.309
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|26.490.030
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|19.913.291
|% 9,97
|
|VKING
|39,50
|546.522
|% 9,97
|
|SDTTR
|91,10
|23.650.289
|% 9,96
|
|BALAT
|21,70
|1.121.830
|% -7,11
|
|ZEDUR
|59,00
|350.460
|% -5,14
|
|MRGYO
|5,25
|2.945.918
|% -2,78
|
|KONTR
|163,20
|71.486.925
|% -1,98
|
|ATSYH
|109,00
|413.437
|% -1,80
|
|THYAO
|149,00
|2.879.797.806
|% 1,09
|
|ASELS
|61,75
|2.076.724.950
|% 4,84
|
|EREGL
|41,22
|1.852.826.768
|% 0,78
|
|KOZAL
|578,70
|1.646.040.245
|% 4,05
|
|KRDMD
|19,56
|1.244.912.587
|% -0,20
|
|EKGYO
|8,62
|962.653.864
|% 0,35
|
|ODAS
|9,20
|632.763.763
|% 4,07
|
|PETKM
|18,75
|1.226.873.164
|% 1,79
|
|YKBNK
|9,96
|641.460.377
|% 1,74
|
|KRDMD
|19,56
|1.244.912.587
|% -0,20
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7924
|18,7964
|% 0,15
|
|Euro
|20,3632
|20,3759
|% 0,57
|
|Sterlin
|23,0767
|23,1924
|% 0,41
|
|Frank
|20,3757
|20,4984
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9879
|5,0129
|% 0,10
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|3,01
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|0,87
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.835
|7.895
|11,00
|
|Yarım
|3.818
|3.863
|5,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.932
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,56
|14,57
|0,13
|
|B. Petrol
|86,53
|86,53
|0,61
|
Seans Raporu
11:00
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-
11:15YGYO
Yüzde 4.30 oranında artışla 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 805, 869 adet işlem
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11:14EUREN
Yüzde 4.32 oranında artışla 12.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 639, 916 adet işlem
-
11:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, HEKTS, KRDMD
-
11:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KOZAL, KOZAA
-
11:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 52 artarak (% 1.22 ) 4, 791