***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2023 12:37
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.02.2023 sabahı meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diler, depremden etkilenen ve yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Deprem anında santrallerimiz devrede olup enerji üretimlerine devam etmekte idi. Depremin etkili olduğu bölgelerimizde faaliyette bulunan santrallerimizde, ilk belirlemelerimize göre herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109850
BIST
18:054.930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -67,45
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
18:0518,8285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
18:0520,2099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,1016
|Açılış
|: 20,5900
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|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,1703
18:051.130,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,84
|Açılış
|: 1.130,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|6,38
|63.714.256
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|1.012.976
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|93.167.382
|% 10,00
|
|KRDMA
|17,49
|80.449.106
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|291.734.897
|% 10,00
|
|COSMO
|101,70
|2.772.443
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|83.757.537
|% -10,00
|
|ATSYH
|82,10
|2.001.004
|% -9,98
|
|UZERB
|148,80
|4.046.303
|% -9,98
|
|VKING
|40,44
|4.003.409
|% -9,97
|
|THYAO
|139,90
|1.967.396.170
|% -1,96
|
|EREGL
|40,06
|1.374.708.239
|% 2,04
|
|SISE
|42,64
|1.279.538.513
|% -0,93
|
|TUPRS
|578,90
|1.224.332.059
|% -3,36
|
|KOZAL
|523,50
|876.942.314
|% -2,60
|
|EKGYO
|7,27
|442.243.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|470.146.032
|% -1,55
|
|AKBNK
|16,20
|820.363.788
|% -1,88
|
|ALBRK
|3,30
|132.192.089
|% 0,92
|
|KRDMD
|17,66
|674.432.305
|% 8,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8250
|18,8334
|% 0,07
|
|Euro
|20,2026
|20,2117
|% -0,49
|
|Sterlin
|22,5747
|22,6879
|% -0,16
|
|Frank
|20,2061
|20,3279
|% -0,15
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|0,93
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,40
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.717
|7.785
|-76,00
|
|Yarım
|3.770
|3.810
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.885
|1.905
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,23
|81,23
|1,29
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BRYAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 861.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 855 adet işlem
-
17:58RHEAG
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 562, 404 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 55.80 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 023 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 55 kaybederek (% -1.89 ) 4, 390
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, NUHCM, CMENT, ONCSM, BSOKE, AFYON, OYAKC, CMBTN, NIBAS, AKCNS