***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.12.2021, 13.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇevresel sorumluluklarını yerine getirme hedefi doğrultusunda hareket eden Şirketimiz CDP İklim Değişikliği (Climate Change) ve Su (Water Security) Raporlamaları yapmaktadır. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 2022 yılında yapmış olduğu CDP – Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği (Climate Change) Raporlaması sonucunda, ratingi, "A- Liderlik Seviyesi"nden "A Liderlik Seviyesi"ne yükselmiştir. "A Liderlik Seviyesi", 2022 yılında, ülkemizde enerji sektöründe alınmış en yüksek nottur. Yine Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 2022 yılında yapmış olduğu CDP – Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project) Su (Water Security) Raporlaması sonucunda, ratingi, "A Liderlik Seviyesi" olarak belirlenmiştir. "A Liderlik Seviyesi", 2022 yılında, ülkemizde enerji sektöründe alınmış en yüksek nottur. Şirketimiz, hem iklim değişikliği raporlaması hem de su raporlamasında "A Liderlik Seviyesi" notunu alarak Global A List'e dahil edilmiştir. Şirketimiz 2022 yılında, ülkemizde tüm sektörler içerisinde hem iklim değişikliği raporlaması hem de su raporlamasında Global A List'te yer alan tek şirkettir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113733BIST