***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2023 08:09
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2022, 07.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.02.2023 tarihi itibarıyla 82,15 MW gücünde Uşak RES Yardımcı Kaynak GES santralimizin Bakanlık Kabulü gerçekleşmiş olup, bu kabulle toplam kurulu gücümüz %8 artışla 1.019 MW'dan 1.102 MW'a çıkmıştır. Ticari işletmeye geçen Uşak RES Hibrit GES santralimiz yıllık üretimimize 164.000 MWh katkı sağlayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116596
BIST
10:305.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 3,07
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.107
En Düşük
5.077
10:3020,0099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0142
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
20,2664
En Düşük
19,8826
10:3020,2900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0900
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,3400
En Düşük
20,2800
10:301.106,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.106,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.101,40
BIST En Aktif Hisseler10:30
|ULUSE
|347,60
|26.508.964
|% 10,00
|
|BRSAN
|76,75
|14.464.305
|% 9,96
|
|BOSSA
|13,07
|10.279.865
|% 9,83
|
|NUHCM
|159,80
|146.935.492
|% 7,61
|
|OYAKC
|42,84
|670.925.633
|% 7,21
|
|DERHL
|5,30
|7.667.208
|% -7,02
|
|BASCM
|5,25
|1.453.772
|% -6,58
|
|CASA
|150,00
|2.314.470
|% -6,43
|
|VKING
|31,80
|4.528.139
|% -5,92
|
|ATLAS
|3,29
|1.585.884
|% -5,46
|
|KRDMD
|22,48
|1.566.578.517
|% 3,40
|
|EREGL
|45,12
|1.062.299.787
|% 1,67
|
|ASTOR
|35,00
|936.650.509
|% 2,46
|
|EKGYO
|8,27
|764.237.060
|% 2,22
|
|OYAKC
|42,84
|670.925.633
|% 7,21
|
|EKGYO
|8,27
|764.237.060
|% 2,22
|
|KRDMD
|22,48
|1.566.578.517
|% 3,40
|
|BUCIM
|7,91
|495.002.516
|% 2,86
|
|ASTOR
|35,00
|936.650.509
|% 2,46
|
|AKBNK
|16,16
|399.216.501
|% 0,31
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0013
|20,0099
|% -0,07
|
|Euro
|20,2800
|20,2900
|% -0,44
|
|Sterlin
|22,6245
|22,7380
|% 0,01
|
|Frank
|20,1137
|20,2348
|% -0,14
|
|Riyal
|5,0170
|5,0421
|% 0,03
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,50
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.563
|7.626
|2,00
|
|Yarım
|3.695
|3.732
|1,00
|
|Çeyrek
|1.847
|1.866
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,27
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,92
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,88
|82,88
|0,67
|