***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2022, 07.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.02.2023 tarihi itibarıyla 82,15 MW gücünde Uşak RES Yardımcı Kaynak GES santralimizin Bakanlık Kabulü gerçekleşmiş olup, bu kabulle toplam kurulu gücümüz %8 artışla 1.019 MW'dan 1.102 MW'a çıkmıştır. Ticari işletmeye geçen Uşak RES Hibrit GES santralimiz yıllık üretimimize 164.000 MWh katkı sağlayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116596BIST