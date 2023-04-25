***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2023 08:56
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2022, 24.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPDK'nın 13/04/2023 tarihli Kurul kararı gereği Uşak RES projesi için ana kaynağa ilave 88 MWm/MWe kurulu gücünde RES kapasite artışı kurulumuna onay verilmiştir. Tesisin devreye alınması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Tesis devreye alındıktan sonra Uşak RES'in toplam kurulu gücü 209,65 MWm/114,3 MWe'den 297,65 MWm/202,3 MWe'e çıkacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140615
BIST
18:055.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
0
En Düşük
0
18:0519,4133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 20,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4182
En Düşük
19,3659
18:0521,4455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0481
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4914
En Düşük
21,3660
18:051.244,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.244,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.248,41
En Düşük
1.238,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|27,00
|156.076
|% 0,00
|
|YONGA
|28,50
|397.573
|% 0,00
|
|YBTAS
|64.999,90
|459.430
|% 0,00
|
|UMPAS
|4,05
|406.005
|% 0,00
|
|SNKRN
|26,00
|984.152
|% 0,00
|
|SODSN
|27,00
|156.076
|% 0,00
|
|YONGA
|28,50
|397.573
|% 0,00
|
|YBTAS
|64.999,90
|459.430
|% 0,00
|
|UMPAS
|4,05
|406.005
|% 0,00
|
|SNKRN
|26,00
|984.152
|% 0,00
|
|THYAO
|136,30
|3.697.256.388
|% 0,00
|
|EREGL
|34,12
|2.082.483.834
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% 0,00
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 0,00
|
|KOPOL
|41,24
|1.513.131.205
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,66
|758.873.029
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,74
|1.317.869.285
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,16
|931.842.973
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,68
|1.461.386.192
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4086
|19,4133
|% 0,05
|
|Euro
|21,4355
|21,4455
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,1443
|24,2654
|% -0,04
|
|Frank
|21,7695
|21,9006
|% -0,02
|
|Riyal
|5,1588
|5,1847
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.994
|1.995
|5,19
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|3,46
|
|Cumhuriyet
|8.946
|9.081
|1,00
|
|Tam
|9.048
|9.199
|7,00
|
|Yarım
|4.419
|4.497
|3,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.262
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,15
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,68
|15,69
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
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17:58
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