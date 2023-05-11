***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2023 21:02
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 11.05.2023 tarihli ve 2023/21 nolu kararıyla, Şirketimize ait, Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Horsunlu - Ortakçı Mahallesi J-443 ruhsat numaralı 5061,46 hektar alana ve ruhsatta koordinatları belirtilen 5782,72 hektarlık bloke alana sahip jeotermal kaynaklı ve doğal mineralli sular işletme ruhsatının Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150604
BIST
18:054.848
En Yüksek
|Değişim
|: 7,87%
|| 353,53
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
18:0519,5483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
18:0521,3888
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0555
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
18:051.266,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -8,60
|Açılış
|: 1.266,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|267,40
|323.609.930
|% 10,00
|
|TUPRS
|71,50
|3.750.347.395
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|31.753.108
|% 10,00
|
|FROTO
|575,40
|1.492.439.698
|% 10,00
|
|ULKER
|35,64
|547.650.075
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|56.668.028
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.753.671
|% -10,00
|
|GRTRK
|18,40
|1.143.662.025
|% -9,98
|
|CUSAN
|15,88
|74.059.727
|% -9,98
|
|BIGCH
|22,54
|1.645.023.291
|% -8,89
|
|THYAO
|136,30
|7.906.719.813
|% 7,49
|
|ISCTR
|14,10
|5.887.613.327
|% 9,98
|
|EREGL
|31,10
|4.797.883.187
|% 5,71
|
|SISE
|40,40
|4.403.940.278
|% 9,96
|
|KCHOL
|96,60
|4.186.874.197
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.887.613.327
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,93
|2.082.641.575
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,53
|3.230.487.052
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,44
|523.001.322
|% 8,93
|
|KOZAL
|17,25
|3.423.150.168
|% 5,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5235
|19,5582
|% 0,10
|
|Euro
|21,3137
|21,3884
|% -0,26
|
|Sterlin
|24,3864
|24,5087
|% -0,80
|
|Frank
|21,7847
|21,9160
|% -0,36
|
|Riyal
|5,1970
|5,2230
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|-15,95
|
|Altın Gr.
|1.266
|1.266
|-8,90
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.671
|4.859
|123,00
|
|Çeyrek
|2.328
|2.422
|61,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-1,22
|
|Gümüş Gr.
|15,18
|15,20
|-0,76
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|-0,91
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407