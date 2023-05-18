***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11 Mayıs 2023 tarihli EPDK Kurul kararlarına istinaden, depolamalı üretim tesisleri icin 400 MW GES ve 100 MW RES olmak üzere toplam 500 MW kapasite olarak gerçekleştirilen ön lisans başvurumuz kabul edilmiş olup, 200 MW Keberli GES, 200 MW Güzelkuyu GES ve 100 MW Kızılağaç RES için ön lisans alınmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152285BIST