***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2023 14:02
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11 Mayıs 2023 tarihli EPDK Kurul kararlarına istinaden, depolamalı üretim tesisleri icin 400 MW GES ve 100 MW RES olmak üzere toplam 500 MW kapasite olarak gerçekleştirilen ön lisans başvurumuz kabul edilmiş olup, 200 MW Keberli GES, 200 MW Güzelkuyu GES ve 100 MW Kızılağaç RES için ön lisans alınmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152285
BIST
15:244.526
En Yüksek
|Değişim
|: -2,91%
|| -135,83
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.511
15:2419,7905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0336
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
15:2421,3643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0801
|Açılış
|: 21,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
15:241.256,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,71
|Açılış
|: 1.256,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler15:22
|DOBUR
|35,32
|9.184.680
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|14.566.977
|% 9,94
|
|SAMAT
|26,30
|98.792.238
|% -9,99
|
|ALFAS
|318,80
|783.829.954
|% -9,99
|
|AKYHO
|1,88
|20.907.452
|% -9,18
|
|ASTOR
|47,72
|1.762.707.035
|% -8,05
|
|GOKNR
|11,63
|176.983.721
|% -7,55
|
|THYAO
|132,90
|4.083.264.320
|% -3,06
|
|KCHOL
|78,40
|2.047.467.619
|% -3,33
|
|ISCTR
|10,85
|2.025.346.387
|% -2,95
|
|AKBNK
|15,11
|1.807.883.760
|% -3,02
|
|ASTOR
|47,72
|1.762.707.035
|% -8,05
|
|EKGYO
|6,11
|1.590.449.236
|% -4,68
|
|ISCTR
|10,85
|2.025.346.387
|% -2,95
|
|YKBNK
|9,09
|1.426.510.853
|% -2,88
|
|AKBNK
|15,11
|1.807.883.760
|% -3,02
|
|DOHOL
|8,44
|595.196.027
|% 3,18
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7851
|19,7931
|% 0,18
|
|Euro
|21,3588
|21,3693
|% -0,35
|
|Sterlin
|24,5482
|24,6713
|% -0,17
|
|Frank
|21,8941
|22,0260
|% -0,01
|
|Riyal
|5,2602
|5,2866
|% 0,17
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-8,17
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|9.058
|9.195
|2,00
|
|Tam
|9.015
|9.250
|-2,33
|
|Yarım
|4.453
|4.566
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.220
|2.276
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,96
|14,98
|-0,12
|
|B. Petrol
|76,73
|76,73
|-0,23
|
Seans Raporu
15:22
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15:37GLYHO
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 988, 602 adet işlem
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15:36XU100
Endeks 4, 522 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 99 altında . İşlem hacmi 37, 927.00 milyon TL de
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15:36GLRYH
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 988, 252 adet işlem
-
15:35EUPWR
Yüzde -6.82 oranında düşüşle 78.60 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 893, 128 adet işlem
-
15:33GLYHO
Yüzde -6.08 oranında düşüşle 7.42 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 791, 205 adet işlem