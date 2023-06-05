Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.06.2023 15:16
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2023, 11.04.2022, 24.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 01.06.2023 tarih ve E-48331039-220.01-6564761 sayılı kararı gereğince Şirketimizin Uşak RES (88 MWm) kapasite artış projesi hakkında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararı verilmiştir.
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156044


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:575.370
Değişim :  4,98% |  254,57
Açılış :  5.233  
Önceki Kapanış :  5.115  
En Düşük
5.204 En Yüksek
5.375
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SASA 63,80 3.056.700.040 % 10,00  
SNICA 26,40 69.572.639 % 10,00  
POLHO 11,01 102.182.681 % 9,99  
GEREL 22,90 96.054.493 % 9,99  
BRSAN 229,00 445.021.363 % 9,99  
daha fazla
17:55 Alış Satış %  
Dolar 21,2463 21,2507 % 1,40  
Euro 22,9300 22,9362 % 2,13  
Sterlin 26,2851 26,4169 % 1,08  
Frank 23,3536 23,4943 % 1,68  
Riyal 5,6490 5,6773 % 1,41  
daha fazla
17:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.958 8,97  
Altın Gr. 1.336 1.336 22,65  
Cumhuriyet 9.017 9.154 58,00  
Tam 8.968 9.201 57,72  
Yarım 4.398 4.509 -57,00  
Çeyrek 2.206 2.261 -29,00  
Gümüş.Ons 23,48 23,51 -0,13  
Gümüş Gr. 16,04 16,05 0,11  
B. Petrol 76,86 76,86 0,73  
Seans Raporu 17:55
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru