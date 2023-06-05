***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2023 15:16
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2023, 11.04.2022, 24.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 01.06.2023 tarih ve E-48331039-220.01-6564761 sayılı kararı gereğince Şirketimizin Uşak RES (88 MWm) kapasite artış projesi hakkında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararı verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156044
BIST
17:575.370
En Düşük
|Değişim
|: 4,98%
|| 254,57
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.375
17:5721,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2941
|Açılış
|: 21,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
17:5722,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,5138
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
17:571.336,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 23,83
|Açılış
|: 1.336,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.340,52
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler17:55
|SASA
|63,80
|3.056.700.040
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|69.572.639
|% 10,00
|
|POLHO
|11,01
|102.182.681
|% 9,99
|
|GEREL
|22,90
|96.054.493
|% 9,99
|
|BRSAN
|229,00
|445.021.363
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|37.087.497
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|540.619.604
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|3.554.774
|% -6,15
|
|PAMEL
|171,00
|266.170.413
|% -6,04
|
|GMTAS
|12,41
|72.749.891
|% -4,02
|
|THYAO
|164,30
|12.611.710.709
|% 9,46
|
|KCHOL
|93,80
|5.368.874.483
|% 9,96
|
|AKBNK
|18,16
|5.133.392.791
|% 3,48
|
|YKBNK
|12,06
|4.846.474.887
|% 4,42
|
|GARAN
|29,52
|3.950.872.046
|% 3,00
|
|EKGYO
|7,56
|3.177.535.639
|% 3,56
|
|YKBNK
|12,06
|4.846.474.887
|% 4,42
|
|AKBNK
|18,16
|5.133.392.791
|% 3,48
|
|ISCTR
|12,61
|3.073.174.446
|% 2,85
|
|GARAN
|29,52
|3.950.872.046
|% 3,00
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2463
|21,2507
|% 1,40
|
|Euro
|22,9300
|22,9362
|% 2,13
|
|Sterlin
|26,2851
|26,4169
|% 1,08
|
|Frank
|23,3536
|23,4943
|% 1,68
|
|Riyal
|5,6490
|5,6773
|% 1,41
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|8,97
|
|Altın Gr.
|1.336
|1.336
|22,65
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.398
|4.509
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.206
|2.261
|-29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,11
|
|B. Petrol
|76,86
|76,86
|0,73
|
Seans Raporu
17:55
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ODAS, GUBRF
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KCHOL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 235, 32 artarak (% 5.12 ) 4, 830
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ITTFH, ZEDUR, KLGYO, EUKYO, BURCE, OSMEN, KCHOL, SASA, ADEL, TAVHL
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17:58
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