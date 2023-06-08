***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.06.2023, 25.04.2023, 11.04.2022, 24.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.06.2023 tarihi itibarıyla Uşak RES kapasite artış projesinin, 54 MWm güç artışı için Bakanlık kabulü gerçekleşmiştir. Bu kabulle birlikte, 2022 yıl sonu itibarıyla 1.020 MW olan toplam kurulu gücümüz %13.4 artışla 1.156 MW'a ulaşmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157265BIST