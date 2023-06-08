***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2023 15:30
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2023, 25.04.2023, 11.04.2022, 24.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.06.2023 tarihi itibarıyla Uşak RES kapasite artış projesinin, 54 MWm güç artışı için Bakanlık kabulü gerçekleşmiştir. Bu kabulle birlikte, 2022 yıl sonu itibarıyla 1.020 MW olan toplam kurulu gücümüz %13.4 artışla 1.156 MW'a ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157265
BIST
15:295.492
En Düşük
|Değişim
|: -1,25%
|| -69,27
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.480
En Yüksek
5.594
15:2923,3959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1406
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
15:2925,4564
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,5118
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
15:291.465,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 15,00
|Açılış
|: 1.465,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.466,22
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler15:21
|SODSN
|31,90
|2.809.656
|% 10,00
|
|BURVA
|53,80
|60.789.020
|% 9,98
|
|ADEL
|158,00
|60.910.314
|% 9,95
|
|EGEPO
|16,14
|24.177.115
|% 9,95
|
|CRFSA
|55,40
|58.143.366
|% 9,92
|
|IMASM
|17,66
|593.952.233
|% -9,99
|
|DOGUB
|15,12
|103.371.420
|% -9,95
|
|ETILR
|16,68
|43.567.443
|% -9,64
|
|IHEVA
|1,70
|83.954.565
|% -9,57
|
|EMNIS
|45,00
|494.274
|% -7,86
|
|THYAO
|170,20
|4.949.119.887
|% -1,33
|
|YKBNK
|12,28
|3.096.616.417
|% 1,40
|
|AKBNK
|18,35
|3.094.148.311
|% -0,22
|
|KRDMD
|20,36
|2.671.140.263
|% 0,49
|
|SASA
|64,80
|2.611.143.211
|% -2,26
|
|EKGYO
|7,80
|2.111.303.072
|% -2,13
|
|YKBNK
|12,28
|3.096.616.417
|% 1,40
|
|ISCTR
|13,48
|2.484.528.170
|% 1,51
|
|AKBNK
|18,35
|3.094.148.311
|% -0,22
|
|SKBNK
|2,54
|375.702.289
|% 1,20
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3839
|23,4062
|% 0,65
|
|Euro
|25,3144
|25,4613
|% 2,07
|
|Sterlin
|29,0901
|29,2360
|% 0,86
|
|Frank
|25,7040
|25,8589
|% 0,99
|
|Riyal
|6,2185
|6,2497
|% 0,56
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|6,97
|
|Altın Gr.
|1.462
|1.462
|11,06
|
|Cumhuriyet
|9.826
|9.974
|-11,00
|
|Tam
|9.751
|10.016
|-29,14
|
|Yarım
|4.802
|4.877
|8,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.435
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,75
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|17,80
|17,82
|0,28
|
|B. Petrol
|77,55
|77,55
|0,60
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:36XU100
Endeks 5, 488 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 31 altında . İşlem hacmi 57, 642.00 milyon TL de
-
15:32IHEVA
Yüzde -9.57 oranında düşüşle 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 023, 320 adet işlem
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 02 kaybederek (% -0.88 ) 4, 979
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRFSA, EGPRO, YESIL, BURVA, EGEPO, PENTA, ADEL, SODSN, VKFYO
-
15:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHEVA, DOGUB, ETILR, IMASM