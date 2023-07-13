***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.11.2022, 18.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 bağlı ortaklığımız olan Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. ("Sarı Perakende")'nin sermayesinin önlisans kapsamında ve "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin Geçici 38. Maddesi" uyarınca 269.000.000-TL'ye artırılmasına ilişkin işlem bugün tescil edilerek tamamlanmış olup, söz konusu artış Şirketimiz tarafından karşılanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171642BIST