***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2023 18:22
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2022, 18.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 bağlı ortaklığımız olan Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. ("Sarı Perakende")'nin sermayesinin önlisans kapsamında ve "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin Geçici 38. Maddesi" uyarınca 269.000.000-TL'ye artırılmasına ilişkin işlem bugün tescil edilerek tamamlanmış olup, söz konusu artış Şirketimiz tarafından karşılanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171642
BIST
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18:056.368
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 26,30
|Açılış
|: 6.355
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|Önceki Kapanış
|: 6.342
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6.315
En Yüksek
6.437
18:0529,2192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1552
|Açılış
|: 26,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
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29,6556
En Düşük
29,0558
18:0529,3000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,2000
|Açılış
|: 29,3000
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|Önceki Kapanış
|: 29,1000
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29,3000
En Düşük
29,2300
18:051.642,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,18
|Açılış
|: 1.642,86
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|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
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1.651,58
En Düşük
1.639,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,07
|125.540.118
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|118.628.789
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,20
|80.572.501
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|25.946.974
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|8.235.725
|% 10,00
|
|AVHOL
|125,20
|11.371.666
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.919.450
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|34.022.684
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.607.973.326
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,66
|43.273.253
|% -9,88
|
|ASELS
|68,00
|11.006.930.886
|% 7,42
|
|ASTOR
|83,25
|9.168.455.954
|% 4,26
|
|THYAO
|209,50
|7.324.013.117
|% -0,66
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|YKBNK
|14,27
|7.288.916.888
|% 3,48
|
|EKGYO
|8,32
|3.846.893.578
|% -0,95
|
|ISCTR
|14,76
|6.135.639.294
|% 0,96
|
|SKBNK
|2,92
|933.309.597
|% -1,68
|
|AKBNK
|24,44
|5.219.289.602
|% 5,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0834
|26,1064
|% -0,08
|
|Euro
|29,2272
|29,2670
|% 0,70
|
|Sterlin
|34,1169
|34,2880
|% 0,87
|
|Frank
|30,2826
|30,4650
|% 0,99
|
|Riyal
|6,9424
|6,9772
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-1,97
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.646
|1,74
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.608
|10.814
|-12,00
|
|Yarım
|5.304
|5.432
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.716
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,62
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|20,73
|20,75
|0,48
|
|B. Petrol
|80,55
|80,55
|0,44
|
Seans Raporu
18:05
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17:59A1CAP
Yüzde 9.98 oranında artışla 33.94 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 725, 044 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, SASA, HEKTS
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, ASELS, GARAN