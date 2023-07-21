***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2023 17:10
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 21.07.2023 tarih ve E-48331039-220.01-6941009 sayılı kararı gereğince Şirketimizin Akıncı HES Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali (GES – 12,0914 MWm) projesi hakkında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174223
BIST
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17:576.692
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 10,03
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.618
En Yüksek
6.724
17:5726,9389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1919
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
17:5729,9926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1431
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
17:571.698,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.698,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler17:57
|SDTTR
|180,40
|1.568.620.748
|% 10,00
|
|YEOTK
|145,20
|1.076.586.104
|% 10,00
|
|ESCAR
|123,20
|227.460.351
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|59.835.013
|% 10,00
|
|SMRTG
|115,60
|940.341.829
|% 9,99
|
|MARKA
|13,70
|99.037.313
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|20.416.067
|% -9,94
|
|KGYO
|57,70
|105.138.262
|% -7,23
|
|KSTUR
|402,30
|660.736
|% -6,00
|
|GLBMD
|17,46
|10.812.933
|% -5,52
|
|ASTOR
|98,15
|11.097.761.691
|% 9,42
|
|EUPWR
|175,20
|3.786.235.554
|% 3,61
|
|CANTE
|20,74
|3.315.331.739
|% -4,42
|
|GESAN
|93,25
|3.285.549.814
|% 3,04
|
|KONTR
|202,40
|2.692.183.181
|% 3,69
|
|CANTE
|20,74
|3.315.331.739
|% -4,42
|
|AKFYE
|15,01
|2.019.200.809
|% -3,04
|
|ASTOR
|98,15
|11.097.761.691
|% 9,42
|
|CONSE
|8,22
|358.215.525
|% 8,16
|
|HUNER
|10,35
|386.572.059
|% 5,61
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9331
|26,9389
|% 0,72
|
|Euro
|29,9710
|29,9926
|% 0,48
|
|Sterlin
|34,4888
|34,6617
|% 0,47
|
|Frank
|30,9766
|31,1632
|% 0,73
|
|Riyal
|7,1640
|7,2000
|% 0,73
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-9,51
|
|Altın Gr.
|1.699
|1.699
|4,46
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-114,00
|
|Tam
|11.114
|11.239
|-70,00
|
|Yarım
|5.557
|5.645
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.779
|2.823
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|21,36
|21,38
|0,07
|
|B. Petrol
|80,34
|80,34
|0,72
|
Seans Raporu
17:57
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17:59KONKA
Yüzde 4.20 oranında artışla 49.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 220, 289 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 3 kaybederek (% -0.05 ) 7, 300
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, EKGYO, SKBNK
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17:57XU100
Endeks 6, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 113, 444.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.10 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 236 adet işlem