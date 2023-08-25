***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.06.2022, 08.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Aydın-Söke'de rüzgar kurulu gücü toplam 49,5 MW olan RES projesinde elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı konusunda gerçekleştireceği genel-tevsi 12 MW güç artışı yatırım projesi kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı 22.08.2023 tarihi itibarıyla onaylanmıştır. Bu kapsamda, yerli sermaye ile gerçekleştirilecek olan yatırım projesi için Şirketimiz adına 557600 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Genel-Tevsi Yatırım kapsamında yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir: 1- KDV İstisnası 2- Gümrük Vergisi Muafiyeti Devreye alınan Uşak Hibrit Güneş (82.15 MW) ve Uşak RES kapasite artışı (54MW) ile 30 Haziran 2023 sonu itibarıyla 1.156 MW kurulu güce ulaşmıştık. Hali hazırda devam eden Uşak RES ek kapasite artışı yatırımımız ve Söke RES kapasite artışı yatırımımız da bu sene içerisinde devreye alındığında toplamda yaklaşık 60 MW artışla 1.156 MW olan kurulu gücümüz 2023 yılı sonunda 1.216 MW'a ulaşacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189696BIST