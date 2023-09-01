***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2023 08:48
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2023, 05.06.2023, 25.04.2023, 11.04.2022, 24.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.08.2023 tarihi itibarıyla Uşak RES kapasite artış projesinin, 12 MWm güç artışı için Bakanlık kabulü gerçekleşmiştir. Bu kabulle birlikte, Şirketimiz tarafından 2023 yılı içerisinde 82,15 MWm GES ve 66 MWm RES olmak üzere toplam 148 MWm işletmeye alınmıştır. 2022 yıl sonu itibarıyla 1.020 MW olan toplam kurulu gücümüz %14.5 artışla 1.168 MW'a ulaşmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190666
BIST
'
11:347.974
En Düşük
|Değişim
|: 0,71%
|| 56,54
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
7.996
11:3426,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0296
|Açılış
|: 26,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
11:3428,9892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0224
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
11:341.668,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,67
|Açılış
|: 1.668,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.669,98
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler11:33
|IZENR
|59,40
|3.547.153.456
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|2.844.005
|% 10,00
|
|CMENT
|184,90
|2.882.776
|% 9,99
|
|TETMT
|1.592,60
|2.032.158
|% 9,99
|
|CRFSA
|96,95
|69.966.426
|% 9,98
|
|KTLEV
|45,76
|1.025.277.243
|% -8,94
|
|AZTEK
|61,75
|163.937.084
|% -6,93
|
|ELITE
|35,12
|69.366.375
|% -5,74
|
|IDGYO
|6,60
|3.005.854
|% -5,58
|
|KLSER
|109,90
|1.324.751.154
|% -5,34
|
|IZENR
|59,40
|3.547.153.456
|% 10,00
|
|TUPRS
|143,30
|3.010.308.257
|% 1,56
|
|ASTOR
|140,40
|2.771.200.343
|% -2,50
|
|ALFAS
|157,00
|2.746.636.295
|% 8,65
|
|ISCTR
|21,64
|2.435.749.999
|% 2,75
|
|EKGYO
|8,82
|1.522.124.904
|% 2,68
|
|ISCTR
|21,64
|2.435.749.999
|% 2,75
|
|IHLAS
|1,13
|90.196.640
|% 3,67
|
|KOZAL
|27,66
|1.798.790.529
|% -2,81
|
|IZENR
|59,40
|3.547.153.456
|% 10,00
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7105
|26,7166
|% 0,10
|
|Euro
|28,9797
|28,9883
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,7720
|33,9413
|% 0,22
|
|Frank
|30,1593
|30,3410
|% 0,27
|
|Riyal
|7,1045
|7,1401
|% 0,21
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|2,50
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|4,94
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.941
|11.069
|-25,00
|
|Yarım
|5.488
|5.555
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.735
|2.778
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,57
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,08
|21,10
|0,13
|
|B. Petrol
|86,98
|86,98
|0,15
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
-
11:48MIATK
Yüzde 9.01 oranında artışla 318.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 228 adet işlem
-
11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, FROTO, ISCTR
-
11:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 15 artarak (% 0.51 ) 6, 977
-
11:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, ISGSY, TATEN, CRFSA, ULAS, IZENR, BYDNR, OFSYM, TETMT, KZGYO
-
11:47
GWIND, KLNMA, ORGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında