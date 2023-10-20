***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdürü Sayın Ömer Fatih Keha 20.10.2023 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Sayın Ömer Fatih Keha'ya şirketimiz için bugüne kadar yaptığı değerli çalışmalardan dolayı teşekkür eder, iş hayatında başarılarının artarak sürmesini dileriz. Yönetim Kurulumuz 20.10.2023 tarihinde yaptığı toplantı kararı gereği, Sayın Ömer Fatih Keha'dan boşalan Genel Müdürlük görevini asalaten bir atama yapılma tarihine kadar vekaleten Aydem Enerji CEO'su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İdris Küpeli yürütecektir. Ayrıca toplantıda alınan bir diğer karar gereği ilk genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunulmak üzere Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Hamdi Alp atanmıştır. Sayınİdris Küpeli (Özgeçmiş) ABD Florida International University'de Finans ve İşletme çift anadal lisans eğitimi sonrası, ABD Miami University'de aynı bölümler üzerine yüksek lisans programını (MBA) tamamladı. Kariyerine Laurel Oak Financial Services şirketinde başladı. 2005-2009 yılları arasında ABD Morgan Stanley'de Direktör pozisyonunda çalıştı ve ardından 2009-2012 yılları arasında ABD Miami'de bulunan NextEra Energy'de Proje Direktörü olarak devam etti. 2012 yılında Türkiye'ye dönerek, Türkiye ve Azerbaycan'ın bugüne kadar başarı ile yürüttükleri enerji alanındaki en önemli projelerinden biri olan TANAP, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde, Proje Finansmanı ve Ticaret Direktörlüğü görevini 2014 yılına kadar sürdürdü. Ardından, SOCAR Türkiye'nin Yatırımlardan Sorumlu Grup Başkanlığı (CIO) görevini yürüttü. Küpeli, 2018 yılı itibarıyla Aydem Enerji'de İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Aydem Yenilenebilir Enerji'de Yönetim Kurulu Başkanı ve 20 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Aydem Yenilenebilir Enerji'de vekaleten Genel Müdür olarak görev almaktadır. Sayın Hamdi Alp (Özgeçmiş) Hamdi Alp, Trakya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden lisans derecesine sahiptir. Hamdi Alp, kariyerine Ocak 2001- Aralık 2004 arasında Reysas A.Ş.'de Maliyet Kontrol Şefi olarak başlamıştır. Temmuz 2005 – Ekim 2006 tarihleri arasında Bütçe ve Maliyet Kontrol Uzmanı olarak Dünya Göz Hastanesi'nde Ekim 2006'dan Temmuz 2009'a kadar Mali İşler Grup Müdür Yardımcısı olarak Medical Park Hastanesi'nde çalıştı. Hamdi Alp, devamında Temmuz 2009'dan Ekim 2016'ya kadar Akfel Holding'de Mali İşler Müdürlüğü görevini üstlendi ve Eylül-Mayıs 2018 tarihleri arasında Isystems Industry'de Mali İşler Direktörlüğü yaptı. Ekim 2018'de Aydem Holding'de Mali İşler Grup Müdürü görevine gelen Hamdi Alp, Ağustos 2019'da Şirket'in Mali İşler Direktörü olarak görev almaya başladı. Mart 2020 tarihinde Aydem Yenilenebilir Enerji'nin CFO'su olarak atandı. Hamdi Alp, Nisan 2023 itibarıyla Aydem Grubu Termik Santraller Genel Müdürü ve 20 Ekim 2023 itibarıyla Aydem Yenilenebilir Enerji'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208335BIST