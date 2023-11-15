***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2023 23:21
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2023, 25.11.2022, 19.07.2022, 17.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 14 Kasım 2023 tarihinde Aydem Yenilenebilir Enerji'nin uzun vadeli (LT IDR) derecelendirme notunu "B" ve not görünümünü "Durağan" olarak teyit ettiğini açıklamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218323
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|6.432.525
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|OTTO
|387,00
|9.803.097
|% -10,00
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|ENSRI
|29,54
|17.603.760
|% -9,99
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|CASA
|132,40
|8.424.082
|% -9,99
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|AVHOL
|67,10
|297.018.905
|% -9,99
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|SNPAM
|131,70
|18.025.252
|% -9,98
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|THYAO
|235,60
|8.502.032.605
|% -0,63
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|MIATK
|780,00
|4.104.411.101
|% -4,29
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|TUPRS
|151,70
|3.105.900.152
|% -0,33
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|EREGL
|38,28
|3.100.172.816
|% 0,31
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|ISCTR
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|2.494.541.739
|% 0,20
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|EKGYO
|7,49
|1.951.613.782
|% 0,00
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|IHLAS
|1,46
|249.343.100
|% -0,68
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|IHLGM
|1,87
|288.718.666
|% 1,08
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|YKBNK
|16,49
|2.313.199.808
|% 1,23
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|ZOREN
|5,03
|670.695.218
|% -1,57
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|Alış
|Satış
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|Euro
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|Sterlin
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|35,6638
|% 0,03
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|32,1614
|32,3551
|% 0,03
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|% 0,00
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|Alış
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|Platin
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