***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2023 19:53
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.12.2023 tarihi itibarıyla Söke RES kapasite artış projesi (12 MWm) için Bakanlık kabulü gerçekleşmiştir. Bu kabulle birlikte, 2022 yıl sonu itibarıyla 1.020 MWm olan toplam kurulu gücümüz %15.7 artışla 1.180 MWm'e ulaşmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226246
BIST
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18:057.994
En Düşük
|Değişim
|: 2,31%
|| 180,45
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.998
18:0529,0220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0603
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,8705
18:0531,6447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,2764
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,5333
18:051.882,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -13,63
|Açılış
|: 1.882,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.910,32
En Düşük
1.882,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|33,66
|48.697.655
|% 10,00
|
|QNBFB
|213,40
|5.276.153
|% 10,00
|
|AYES
|35,20
|1.608.382
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|55.706.208
|% 9,99
|
|KLMSN
|24,44
|48.021.097
|% 9,99
|
|EYGYO
|25,74
|65.054.826
|% -10,00
|
|SEGYO
|6,04
|237.787.807
|% -9,99
|
|GRTRK
|42,54
|442.883.039
|% -9,99
|
|SAMAT
|49,60
|23.695.210
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,56
|26.520.277
|% -9,87
|
|THYAO
|253,25
|8.641.175.718
|% 0,40
|
|ISCTR
|24,38
|6.365.601.321
|% 1,50
|
|EREGL
|41,90
|5.199.653.041
|% 6,94
|
|YKBNK
|21,64
|4.518.314.793
|% 0,65
|
|AKBNK
|39,10
|4.389.610.559
|% 1,98
|
|ISCTR
|24,38
|6.365.601.321
|% 1,50
|
|YKBNK
|21,64
|4.518.314.793
|% 0,65
|
|MOBTL
|5,14
|972.742.827
|% -4,10
|
|EKGYO
|7,41
|1.250.655.763
|% 2,07
|
|EREGL
|41,90
|5.199.653.041
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9723
|28,9945
|% 0,11
|
|Euro
|31,5818
|31,6558
|% -0,83
|
|Sterlin
|36,6359
|36,8196
|% -0,62
|
|Frank
|33,1866
|33,3865
|% -0,27
|
|Riyal
|7,7059
|7,7445
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,81
|23,84
|% 0,66
|
|Platin
|942,19
|943,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.175,66
|1.181,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,73
|76,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,79
|2.020,15
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58METUR
Yüzde 8.70 oranında artışla 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 052, 657 adet işlem
-
17:57ENSRI
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 676, 762 adet işlem
-
17:56MEKAG
Yüzde 5.80 oranında artışla 73.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 052, 590 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 986 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 79, 249.00 milyon TL de
-
17:55ASELS
Yüzde 5.28 oranında artışla 49.06 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 416, 840 adet işlem