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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.02.2024 13:56
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.12.2021, 13.12.2022, 16.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Çevresel sorumluluklarını yerine getirme hedefi doğrultusunda hareket eden Şirketimiz CDP İklim Değişikliği (Climate Change) ve Su (Water Security) Raporlamaları yapmaktadır.
 
Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 2023 yılında yapmış olduğu CDP – Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği (Climate Change) Raporlaması sonucunda, ratingi, "A Liderlik Seviyesi" olarak teyit edilmiştir. "A Liderlik Seviyesi", 2023 yılında, ülkemizde enerji sektöründe alınmış en yüksek nottur.
 
Yine Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 2023 yılında yapmış  olduğu CDP – Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project) Su (Water Security) Raporlaması sonucunda, ratingi, "A Liderlik Seviyesi" olarak teyit edilmiştir. "A Liderlik Seviyesi", 2023 yılında, ülkemizde enerji sektöründe alınmış en yüksek nottur.
 
Şirketimiz, hem İklim Değişikliği Raporlaması hem de Su Raporlamasında "A Liderlik Seviyesi" notunu alarak Global A List'te kalmaya devam etmiştir. Şirketimiz 2023 yılında, ülkemizde tüm sektörler içerisinde hem İklim Değişikliği Raporlaması hem de Su Raporlamasında 2 yıl üst üste A Liderlik Seviyesi alan ve 
Global Leaders List (A List)
'te yer alan tek şirkettir. Aynı zamanda, Şirketimiz 2023 yılında enerji sektöründe bu iki kategoride de A Liderlik Seviyesi alan tek şirkettir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250035


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LUKSK 98,75 58.521.327 % 9,97  
DOBUR 89,40 67.387.188 % 9,96  
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Platin 891,39 893,26 % 0,66  
Paladyum 942,72 946,33 % 0,66  
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Altın Ons 2.006,96 2.007,16 % 0,66  
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