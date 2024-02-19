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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.02.2024 21:15
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.11.2022, 18.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 18.05.2023 tarihli özel durum açıklaması içerisinde yer verildiği üzere, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Sarı Perakende Enerji Satış ve Tic. A.Ş. üzerinden depolamalı üretim tesisleri için gerçekleştirilen 400 MW GES ve 100 MW RES olmak üzere toplam 500 MW (200 MW Keberli GES, 200 MW Güzelkuyu GES ve 100 MW Kızılağaç RES) kapasite için ön lisans başvurumuzun kabul edildiği kamuoyunun bilgisine sunulmuştu.
Bu süreçte, Sarı Perakende Enerji Satış ve Tic. A.Ş. şirketimize ait önlisanslı projelerimizden Keberli GES ve Güzelkuyu GES proje saha koordinatlarında revizyonlar yapılmıştır. 
Gerçekleştirilen saha değişikliklerine ilişkin detay bilgiler aşağıda yer almaktadır:
03.08.2023 tarihinde ÇED başvurusu yapılan Keberli GES proje alanında T.C. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 466747 sayılı ve 18.08.2023 tarihli yazısı gereğince 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremi kapsamında konut, ticaret ve sosyal donatı vb. yapımı planlanması sebebiyle EPDK'ya proje sahası değişikliği başvurusu yapılmış ve EPDK tarafından 08.02.2024 tarihli ve 12428-6 sayılı kurul kararı ile Eyyübiye olan üretim tesisi ilçesinin Halfeti olarak değiştirilmesi uygun bulunmuştur.
08.08.2023 tarihinde ÇED başvurusu yapılan Güzelkuyu GES proje alanının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 4989435 sayılı ve 18.08.2023 tarihli yazısında da belirtildiği üzere 16.08.2023 tarihinde kesinleşen Şanlıurfa OSB ilave alanı ile çakışması sebebiyle EPDK'ya proje sahası değişikliği başvurusu yapılmış ve EPDK tarafından 25.01.2024 tarihli ve 12401-8 sayılı kurul kararı ile Eyyübiye olan üretim tesisi ilçesinin Halfeti olarak değiştirilmesi uygun bulunmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250642


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