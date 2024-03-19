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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.03.2024 18:12
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 18 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevinden 18.03.2024 tarihli istifa dilekçesiyle istifasını sunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Ersin AKYÜZ'ün istifasının kabulüne, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II 17.1) Ek-1.Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.4. maddesinde yer alan asgari bağımsız üye sayısı, işbu istifa sonrasında dahi sağlanıyor olmakla birlikte, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üye tam sayısının sağlanması adına bu aşamada boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 29 Mart 2026 tarihine kadar görev yapmak ve ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunmak üzere, 146**638 T.C. kimlik numaralı Sn. Aslı DURMAZ'ın atanmasına, İstifa nedeniyle boşalan Denetimden Sorumlu Komite Başkalığı'na Sn. Mehmet Hayati ÖZTÜRK ‘ün atanmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sürdürülebilirlik, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi ile Yatırım Komitesi'nin kalan üyelerde devamına, Bu hususların Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine, karar verilmiştir. Sn. Ersin AKYÜZ'e Şirketimize bugüne kadar vermiş olduğu değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260329


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