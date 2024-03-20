***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAydem Yenilenebilir Enerji olarak, yeni tasarlanan Yatırımcı İlişkileri web sitemizin lansmanını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu gelişmiş kullanıcı dostu platform ile Şirket hakkında kurumsal yönetim açısından kapsamlı ve güncel bilgiler sağlayarak, yatırımcılar ve diğer ilgili taraflar için erişimi kolaylaştırarak paydaşlarımızla açık ve zamanında iletişime öncelik vermeyi hedefliyoruz.Yatırımcı İlişkileri web sitemize https://yatirimciiliskileri.aydemyenilenebilir.com.tr/ adresinden erişebilirsiniz.Paydaşlarımızla şeffaflık ve açık iletişim konusunda kararlıyız. Bu yeni web sitesi, yatırım camiası için değerli bir kaynak sağlama konusunda süregelen kararlılığımızı devam ettirmeyi hedeflemekteyiz.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260676BIST