***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2024 18:14
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aydem Yenilenebilir Enerji olarak, yeni tasarlanan Yatırımcı İlişkileri web sitemizin lansmanını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu gelişmiş kullanıcı dostu platform ile Şirket hakkında kurumsal yönetim açısından kapsamlı ve güncel bilgiler sağlayarak, yatırımcılar ve diğer ilgili taraflar için erişimi kolaylaştırarak paydaşlarımızla açık ve zamanında iletişime öncelik vermeyi hedefliyoruz.
Yatırımcı İlişkileri web sitemize https://yatirimciiliskileri.aydemyenilenebilir.com.tr/ adresinden erişebilirsiniz.
Paydaşlarımızla şeffaflık ve açık iletişim konusunda kararlıyız. Bu yeni web sitesi, yatırım camiası için değerli bir kaynak sağlama konusunda süregelen kararlılığımızı devam ettirmeyi hedeflemekteyiz.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260676
BIST