***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Mali İşler Direktörü olarak görev yapan sayın Fırat Soğancık, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Sayın Fırat Soğancık'a Şirketimiz için bugüne kadar yaptığı değerli çalışmalardan dolayı teşekkür eder, iş hayatında başarılarının artarak sürmesini dileriz.Şirketimizin 1 Nisan 2024 tarihli ve 2024/13 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, sayın Mehmet Özülkü'nün Mali İşler Direktörü olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265227BIST