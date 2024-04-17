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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.04.2024 09:21
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2024, 18.05.2023, 21.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 19.02.2024 tarihli özel durum açıklaması içerisinde yer verildiği üzere, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Sarı Perakende Enerji Satış ve Tic. A.Ş.'ne ait önlisanslı projelerimizden Keberli GES ve Güzelkuyu GES proje sahası koordinatlarında revizyonlar yapılmıştı. 
Keberli GES ve Güzelkuyu GES projelerinin saha koordinatlarının değişmesinden dolayı proje isimlerinin değişikliğine ilişkin olarak EPDK'ya (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) yapılan isim değişikliği tadil talepleri onaylanmıştır.
Bu kapsamda "Keberli GES" projesinin adı "Atlantis 1" ve "Güzelkuyu GES" projesinin adı "Atlantis 2" olarak tadil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273313


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