***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.02.2024, 18.05.2023, 21.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19.02.2024 tarihli özel durum açıklaması içerisinde yer verildiği üzere, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Sarı Perakende Enerji Satış ve Tic. A.Ş.'ne ait önlisanslı projelerimizden Keberli GES ve Güzelkuyu GES proje sahası koordinatlarında revizyonlar yapılmıştı.Keberli GES ve Güzelkuyu GES projelerinin saha koordinatlarının değişmesinden dolayı proje isimlerinin değişikliğine ilişkin olarak EPDK'ya (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) yapılan isim değişikliği tadil talepleri onaylanmıştır.Bu kapsamda "Keberli GES" projesinin adı "Atlantis 1" ve "Güzelkuyu GES" projesinin adı "Atlantis 2" olarak tadil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273313BIST