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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

14.02.2022 09:40
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup, pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 20.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 170.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyuruları çerçevesinde, Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup, pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla
1. Şirket esas sözleşmesinin 3'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2022 tarih ve E-29833736-622.99-17207 sayılı geri alıma ilişkin muafiyet kararı kapsamında Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,
2. Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin [20.000.000] TL nominal değerde ve [20.000.000] adet olarak belirlenmesine,
3. Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, azami [170.000.000] TL olarak belirlenmesine,
4. Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001424


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