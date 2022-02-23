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***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

23.02.2022 18:49
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 23.02.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup, pay sahiplerini korumak, hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 20.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 170.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 17.02.2022 200.000 0,028 7,975 -
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 21.02.2022 700.000 0,099 8,034 -
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 22.02.2022 50.000 0,007 8,056 -
B Grubu, AYDEM, TREAYDM00024 23.02.2022 310.000 0,044 8,003 -

Ek Açıklamalar
14.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 23.02.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
23.02.2022 tarihinde 7.76 TL – 8.09 TL fiyat aralığından (ortalama 8.002742 TL) 310,000 adet pay geri alınmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003860


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