***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
29.08.2021 13:47
***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960879
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 8,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3618
En Düşük
8,3220
18:059,8516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0041
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,8872
En Düşük
9,8241
18:05486,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,63
|Açılış
|: 486,99
|
|Önceki Kapanış
|: 487,62
|
490,13
En Düşük
485,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,57
|12.714.415
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,63
|63.887.056
|% 0,00
|
|METRO
|1,47
|2.486.774
|% 0,00
|
|USAK
|1,76
|7.231.689
|% 0,00
|
|SEYKM
|19,58
|49.168.027
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% 0,00
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,00
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 0,00
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3378
|8,3415
|% -0,02
|
|Euro
|9,8416
|9,8516
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,4444
|11,5018
|% -0,03
|
|Frank
|9,0779
|9,1325
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2180
|2,2291
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,23
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.258
|-8,00
|
|Tam
|3.216
|3.297
|32,40
|
|Yarım
|1.554
|1.595
|15,67
|
|Çeyrek
|780
|797
|7,84
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|71,26
|71,26
|-0,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
12:13
KGYO, ALCAR, SARKY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:13
PENTA, GESAN, KNFRT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:08SKTAS
Yüzde 5.56 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 039, 856 adet işlem
-
11:58
DOGUB, SARKY, YYAPI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:58
SELVA, TSGYO, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında